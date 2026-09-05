Катастрофа у Непалі. Двоє робітників ГЕС вижили після дев'яти днів під землею

Рятувальники дістали живими двох робітників, які дев'ять днів провели у тунелі ГЕС

Рятувальники продовжують пошуки сотень людей після масштабної повені

У Непалі рятувальники дістали живими двох робітників із тунелю гідроелектростанції на річці Трішулі через дев'ять днів після масштабної повені. Вони стали першими врятованими серед щонайменше 900 людей, які могли перебувати на енергетичних об'єктах під час стихійного лиха. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Обох чоловіків доправили до військового шпиталю в столиці Непалу Катманду. Один із врятованих, механік Санджай Сах, розповів, що під час катастрофи залишився у диспетчерській підземного тунелю, аби допомогти своїм колегам евакуюватися.

«Я був у диспетчерській, тому моїм обов'язком було врятувати життя всіх. Коли сталася така велика катастрофа, тікати для мене було б неправильно», – розповів Сах.

За словами чоловіка, глибше у затопленому тунелі досі можуть перебувати живі люди. Рятувальна операція триває.

Батько Санджая зізнався, що спочатку не повірив у порятунок сина. «Коли я побачив його фотографію, моєму щастю не було меж», – розповів Рампхал Сах. За його словами, привітати родину прийшли місцеві жителі, родичі та знайомі. Наразі чоловік прямує до Катманду, щоб зустрітися із сином.

Масштабні раптові повені в Непалі та прилеглому Тибеті розпочалися 26 серпня. Для пошуку зниклих безвісти залучили гелікоптери та дрони. Рятувальні роботи ускладнюють значні руйнування інфраструктури та відсутність зв'язку.

За останніми даними Національного управління з питань ліквідації наслідків стихійних лих Непалу, внаслідок катастрофи загинули 1287 людей. Ще 5083 людини вважаються зниклими безвісти. У сусідньому Тибеті загинула 31 людина, ще 531 вважається зниклою безвісти.

Серед тих, кого досі розшукують, – 56 громадян України, які під час стихійного лиха перебували в Непалі у складі кількох туристичних груп.

Після руйнівних раптових повеней у Непалі доведеться відбудувати близько 20 тис. будинків. За попередніми оцінками, 7500 будинків були повністю зруйновані – їх змило водою або засипало уламками та брудом.

Нагадаємо, науковці припускають, що катастрофічну повінь у Непалі спричинив обвал льодовика високо в Гімалаях. Величезна маса льоду обрушилася в долину та сформувала потужний потік води, каміння й бруду. Сила обвалу була настільки великою, що спричинені ним поштовхи спочатку помилково прийняли за землетрус.

Дослідники попереджають, що через глобальне потепління та прискорене танення льодовиків ризик подібних катастроф зростатиме. Особливо небезпечна ситуація в Гімалаях, де температура підвищується майже вдвічі швидше, ніж у середньому у світі.