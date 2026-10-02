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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Хто схилить Путіна до миру? Індія нарешті вступила в гру

glavcom.ua
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Лідери Китаю, Індії, Росії та Казахстану на саміті ШОС, 2025 рік
фото: tass.ru

Україна пропонує розглядати чорноморське та енергетичне перемир’я як єдиний пакет

Індія нас врятує? Про долю нашого морського експорту і перемир’я. Цікаві новини, але добрих – мало.

Був на зустрічі з главою МЗС Андрієм Сибігою. З того, що можна на цю тему розказати, щось вже вам відомо, але... Тезисно.

Міністр розказав про чотири пропозиції від партнерів про часткове перемир’я. Тобто є країни готові допомагати нам «домовлятися з Путіним». У кожної, звісно, свій інтерес.

Найцікавіше: до переговорів про Чорне море вперше активно долучилася Індія.

Серед тих, хто прагне розблокувати торгівлю в Чорному морі – також Туреччина та Єгипет. У них акцент на експорті продовольства через Чорне море.

Ну і є ще американська пропозиція енергетичного перемир’я, яку як ми вчора почули Путін весело похєрив, бо йому «дизельки і так вистачає».

Для Каїра особливо важливе зернове питання: країна значною мірою залежить від імпорту з України та Росії. Але, за даними джерел «Главкома», Путін вже послав і цих гінців. Від турків теж новин добрих нема.

Залишається Індія, яка вперше долучилася до цього треку. Вона запропонувала найширший формат. Йдеться не лише про безпеку судноплавства чи експорт зерна, а й також про енергетичне перемир’я.

Українська позиція при цьому така: Чорне море та енергетика мають розглядатися пакетом. «Ми готові до енергетичного та чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі», – наголосив міністр.

Енергетичний компонент, за словами Сибіги, означає повне припинення ударів по енергетичних об’єктах. Україна також пропонує включити до цього переліку і портову інфраструктуру.

Київ, за словами міністра, готовий обговорювати і ширше припинення вогню.

«Взагалі ми вважаємо, що зустріч президента Зеленського і Путіна – одним з результатів могло би бути якраз перемир'я. Ми готові до різних форматів перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зараз зіткнення». За словами міністра, усі ці пропозиції Україна вже передала американській стороні, яка також працює над цим напрямком.

Далі від себе.

Оскільки «дух Анкорджа» вже давно розвіявся, то навіть Віткофф і Кушнер увосьме чи вдев’яте (?) поки не їдуть до Путіна… Обізнані люди кажуть, поїздка була скасована. Бо обіда у дяді Вови громадна. Його кинули на Алясці... Тобто в уяві Путіна там була справжня змова. І її умови не виконуються.

Отже, форматів багато, на Індію надія, але схиляти Росію до миру мусить Україна.

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Джерело
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Теги: МЗС Андрій Сибіга Україна Індія путін міністр Чорне море

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Микола Підвезяний

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