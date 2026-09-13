Непалець розповів, як дев'ять днів виживав у тунелі після руйнівної повені

Чоловік провів дев’ять днів у темряві без їжі, очікуючи на порятунок

30-річний непалець Санджай Сах провів дев'ять днів у затопленому тунелі гідроелектростанції після руйнівної повені. Увесь цей час чоловік залишався без їжі та майже постійно перебував у темряві, доки його не знайшли рятувальники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Сах протягом останніх трьох років працював механіком на гідроелектростанції Upper Trishuli 3A у Непалі. Її багаторівнева підземна зала розташована всередині гірського схилу.

Коли до станції почала наближатися повінь, Сах разом із колегою Кабіром Махарджаном вирішили піднятися на верхні поверхи споруди. «Ми вірили, що навіть якщо почнеться сильна повінь, вода не зможе піднятися настільки високо», – розповів Сах.

Чоловіки встигли дістатися шостого поверху, коли відчули сильний тиск повітря, після чого всередину ринула вода. Потік змив телефон Саха та розділив його з колегою. Спочатку механік намагався пересуватися тунелем, однак згодом вирішив залишатися на одному місці, щоб не наразитися на ще більшу небезпеку.

Повінь принесла всередину споруди мул та уламки, зруйнувала стіни й перемістила обладнання. Через це навіть багаторічне знання приміщень ГЕС більше не допомагало чоловікові орієнтуватися. У темряві Сах натикався на уламки та отримував численні подряпини.

Побоюючись травмувати очі, більшу частину часу він тримав їх заплющеними. Протягом дев'яти днів чоловік нічого не їв. Він вижив завдяки воді, яку принесла повінь та яка просочувалася крізь гірську породу.

«Я думав: навіть якщо мені судилося померти, який сенс здаватися завчасно? Тому я продовжував повторювати ім'я Бога та читати Маха-мантру», – розповів чоловік.

Не втрачати надію йому також допомагали думки про дворічну доньку та 26-річну дружину. За словами Саха, згадки про сім'ю давали йому сили продовжувати чекати на порятунок.

Перебуваючи у пастці, чоловік утратив відчуття часу. Йому здавалося, що минуло лише два-три дні. Незадовго до порятунку Сах почув роботу екскаваторів та інші звуки ззовні й зрозумів, що неподалік працюють рятувальники.

За його словами, приблизно за 10–12 годин до визволення він уже чітко чув людей. Коли Саха витягли з тунелю, він був шокований, дізнавшись, що провів там дев'ять днів.

Після тривалого перебування із заплющеними очима чоловік ледве зміг їх розплющити. Наразі Саха вже виписали з лікарні. Його колегу Кабіра Махарджана також вдалося врятувати зі зруйнованої гідроелектростанції.

Нагадаємо, 5 вересня рятувальники дістали живими з тунелю гідроелектростанції у Непалі двох робітників, які провели під землею дев'ять днів після масштабної повені. Одним із врятованих був механік Санджай Сах. Чоловіків доправили до військового шпиталю в Катманду. На той момент рятувальна операція тривала, оскільки під землею могли залишатися інші люди.