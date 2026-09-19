Сибіга пояснив, як закон про «пекельні санкції» вдарить по можливостях Росії

За словами глави МЗС, новий закон ще більше ізолює Росію та скоротить ресурси, які живлять війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на підписання президентом США Дональдом Трампом закону про санкції проти Росії та Ірану, автором якого був сенатор Ліндсі Грем. За словами глави МЗС, документ має посилити міжнародний тиск на Москву та обмежити ресурси для продовження війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сибіги у соцмережі X.

«Це справді історичний день… Підписання президентом Трампом закону імені Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану посилить тиск на Росію та тих, хто сприяє її війні проти України. Це ще більше ізолює агресора та зменшить ресурси, що живлять цю війну», – заявив міністр.

Сибіга наголосив, що, на його думку, розрахунки Кремля вкотре виявилися помилковими. Він переконаний, що тиск на Росію надалі зростатиме, а сподівання російського диктатора Володимира Путіна на послаблення міжнародної підтримки України не справдяться.

Очільник МЗС окремо звернув увагу на двопартійну підтримку закону в обох палатах Конгресу США. За його словами, ухвалення документа надсилає Росії однозначний сигнал – «агресор заплатить високу ціну». Міністр також подякував Вашингтону за підтримку України та відзначив внесок Ліндсі Грема.

Сибіга закликав партнерів України посилювати санкційний тиск на Москву слідом за США. Зокрема, Київ очікує подальших кроків від Європейського Союзу та інших країн «Групи семи». «Міжнародний тиск на Росію має бути добре скоординованим, щоб змусити Москву припинити війну», – підсумував глава української дипломатії.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп підписав закон про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану, автором якого був покійний американський сенатор Ліндсі Грем. Він передбачає нові санкції проти Росії та Ірану, а також надає президенту США повноваження вводити мита до 100% щодо найбільших покупців російських енергоресурсів.

Раніше президент України Володимир Зеленський вже відреагував на підписання Трампом закону. Глава держави подякував американському президенту та наголосив на важливості посилення економічного тиску на Москву.