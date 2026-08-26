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Руйнівна повінь накрила Непал: сотні туристів зникли, вода зносить будівлі (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Руйнівна повінь накрила Непал: сотні туристів зникли, вода зносить будівлі (фото)
Близько 400 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед них – сотні іноземних туристів
скриншот з відео

Наразі встановлюють місцезнаходження 291 туриста, а непальські військові вже врятували 88 людей

На кордоні Непалу й Тибету сталася масштабна повінь, яка спричинила значні руйнування та забрала життя щонайменше 18 людей. Ще близько 400 осіб вважаються зниклими безвісти. Серед них – сотні іноземних туристів. Про це пише Главком з посиланням на заяви місцевої влади. 

Стихія вдарила вранці 26 серпня в районі Расува на півночі Непалу. Попередньо, повінь могла бути спричинена землетрусом, який спровокував лавину з талого снігу. Потік води та ґрунту зійшов у річку Бхоте-Коші та понісся вниз за течією.

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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

За даними Ради з туризму Непалу, наразі встановлюють місцезнаходження 291 туриста та 93 громадян Непалу. Серед зниклих – 12 громадян Великої Британії, а також туристи зі США, Малайзії, Південної Африки та Індії. Окремо повідомляється про зникнення 26 поліцейських, дев'ятьох озброєних поліцейських та 44 військовослужбовців.

Пошуково-рятувальні роботи тривають по обидва боки кордону. Непальські військові вже врятували 88 людей, а в одному із сіл проводять операцію з порятунку ще 115 осіб. Влада попереджає про можливість значних втрат у кількох населених пунктах. Повінь зруйнувала дороги, пошкодила електромережі та системи зв'язку. На оприлюднених кадрах видно, як потужний потік води зносить міст і пошкоджує багатоповерхові будівлі. Головна дорога, що сполучає постраждалий район із Катманду, перекрита.

Стихія також завдала удару по енергетиці Непалу. За даними Міністерства енергетики країни, постраждало близько 430 МВт генерувальних потужностей, переважно гідроелектростанцій. Це понад 12% загальної потужності гідроенергетики країни. Влада також попередила про ризик нової повені. Вище за течією на кордоні Непалу та Китаю утворився завал, через що мешканців районів поблизу річок закликали бути особливо обережними.

Нагадаємо, що іспанську провінцію Гранада сколихнула серія землетрусів, унаслідок яких пошкоджено будівлі та постраждали щонайменше троє людей. Влада також обмежила доступ туристів до знаменитого палацово-фортечного комплексу Альгамбра.

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Теги: Непал катастрофа повінь

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