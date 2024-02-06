Робота у ЄС без знання мови: яку країну найкраще обрати біженцям з України

Більше половини українських біженців у Нідерландах зараз мають роботу

Нідерланди – одна з країн ЄС, які стикаються зі значним припливом українських біженців. У 2023 році у країні були працевлаштовані понад половина українців. Найчастіше на роботу влаштовуються біженці від 25 до 49 років, пише dutchnews.nl.

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Понад половина українських біженців у Нідерландах минулого року працювали, що на понад 10% більше, ніж у 2022 році, про це свідчать останні дані національного статистичного агентства CBS.

За даними на 1 листопада 2023 року, у Нідерландах отримали тимчасовий захист та автоматичне право на роботу згідно з директивою ЄС 102 870 українських біженців. Серед них близько 78 тис. людей віком від 15 до 65 років. 55% українців у цій віковій групі працюють, тоді як у 2022-м частка працевлаштованих складала 44%.

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Найчастіше оплачувану роботу мають українські біженці віком від 25 до 49 років – 59%. Більшість працюють 35 годин на тиждень і влаштовуються через кадрові агентства за тимчасовими контрактами. І чоловіки, і жінки працюють однаково, свідчать цифри.

Із серпня до Нідерландів зріс потік українських біженців. Чиновники відзначали, що якщо українці раніше їхали до Нідерландів у пошуках безпеки, то тепер все частіше з наміром працювати. Працедавці активно шукають українців на роботу через соцмережі. В описах до вакансій зазначається, що житлом їх забезпечать муніципалітети. Для цього необхідно мати тимчасовий захист.

Близько третини людей, які реєструються для пошуку роботи, раніше жили в іншій країні тривалий час. Близько 15% людей, які подали заяви з серпня, до цього проживали у Польщі.

Як пише видання, нещодавно партія БББ нещодавно запропонувала відправити українських громадян назад у ті частини їхньої країни, які зараз не торкнулися війни. «Ми не можемо прийняти всіх», – заявила парламентарій BBB Мона Кейзер під час дебатів щодо урядового бюджету для вирішення проблем біженців.

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Скільки можна заробити?

За даними Євростату, Нідерланди входять до країн з найвищою мінімальною зарплатою в ЄС, розповіла раніше в коментарі РБК-Україна керівник міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко. Із 1 січня 2024 року «мінімалка» у цій країні зросла з 1995 євро до 2070 євро на місяць, мінімальна погодинна ставка зросла до 13,27 євро для осіб віком від 21 року.

Вакансії без знання мови у Нідерландах – це проста фізична робота з погодинною оплатою – 12-13 євро брутто (перед відрахуванням податків). Переважно у сільському господарстві (робота в полі та теплицях), харчовій промисловості (на м’ясокомбінатах), на складах. На кінцеву зарплату впливає багато факторів, пов’язаних з особливостями оподаткування в Нідерландах.

«Наприклад, працівнику на заводі м’ясної продукції пропонується залежно від вакансії – 2000-3000 євро брутто на місяць. Працівник в теплицях може отримувати 1800-2500 євро залежно від виду роботи», – розповіла Маргарита Нестеренко.

Втім, слід враховувати, що іноземні працівники часто самі мають сплачувати оренду житла – 300-450 євро на місяць. Пошук даху над головою може зайняти певний час через дефіцит житла в країні.

Нагадаємо, влада міста Утрехт оголосила про переповнення місць у центрі для біженців через масовий наплив біженців з України.