Центри для біженців заповнені вщент: одна з країн ЄС б'є на сполох

Деякі центри для біженців у Нідерландах можуть тимчасово закритися у найближчі тижні

Нідерланди стикаються із проблемою розміщення українських біженців. У муніципальних притулках зайнято понад 99% місць, а люди продовжують прибувати. Деякі центри можуть тимчасово закритися у найближчі тижні, пише nltimes.nl.

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Муніципальні притулки для українських біженців у Нідерландах заповнені майже повністю. Із 90 тис. місць прийому українців зайнято понад 99%.

За перші тижні 2024 року до реєстраційного центру в Утрехті звернулися понад 3 тис. українців. Зазвичай біженці спочатку залишаються в центрі реєстрації в Jaarbeurs, а потім переїжджають до муніципального притулку. Всі українці мають право на місце в муніципальних притулках.

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Але доступні місця для притулку в муніципалітетах вичерпуються, повідомив Яап Донкер з Veiligheidsregio Utrecht, пожежної станції, яка допомагає організовувати притулки.

Притулок при реєстраційному пункті, який розрахований на 140 місць, з початку лютого щодня переповнений. Щодня все більше людей прибуває, а відправити їх нікуди.

«Є ймовірність того, що нам доведеться тимчасово закрити двері у найближчі тижні. Ми не хочемо цього, але у нас немає іншого вибору, оскільки психічні та фізичні умови життя, такі як гігієна, більше не можуть бути гарантовані. Це означає, що люди можуть опинитися на вулиці», – сказав Донкер.

У нещодавньому листі до парламенту держсекретар у справах притулку Ерік ван дер Бург зазначив, що він намагатиметься стимулювати «самостійність та участь» українських біженців у Нідерландах, щоб звільнити трохи місць у муніципальних притулках. Одним із варіантів може бути вимога оплачувати притулок, якщо вони мають для цього достатній дохід.

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За даними УВКБ ООН, на кінець січня 2024 року Нідерланди надали статус тимчасового захисту 149 тисячам українців.

Нагадаємо, що про проблему із притулками країна повідомляла і раніше. Зокрема влада Нідерландів закликала українців, які отримали тимчасовий захист у країні, обміркувати можливість самостійно винаймати житло за наявності фінансової можливості, аби звільнити місця для новоприбулих співгромадян. Відповідне оголошення на прохання Міністерства юстиції та безпеки Королівства оприлюднило посольство України в Нідерландах.

Автори звернення запевнили, що Нідерланди підтримуватимуть переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Вони також нагадали, що понад 100 тис. українців уже знайшли притулок у Нідерландах. Багатьма з них опікуються муніципалітети за підтримки численних неурядових організацій та волонтерів, а також інших українців, що переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни.

До слова, Нідерланди, які нещодавно приєдналися до коаліції дронів, уже почали передавати Україні безпілотники. Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в інтерв'ю Delfi.

Вона заявила, що не може назвати точну кількість безпілотників, але зазначила, що ці поставки дуже важливі. «Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників відповідно до потреб України», – сказала Оллонґрен.

Вона також додала, що українські пілоти продовжують проходити навчання на F-16. У цьому контексті Нідерланди планують передати винищувачі Україні.