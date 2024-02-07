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Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
Канадці продовжують слідкувати за подіями в Україні
фото із відкритих джерел

Канадці вболівають за долю України, але не так активно, як це було на початку повномасштабного вторгнення

Більшість канадців вважають, що Україна повинна продовжувати боротьбу проти вторгнення Росії, але одна третина вважає, що країна повинна домовитися про мирну угоду – навіть, якщо це означатиме відмову від окупованих агресором територій. Про це пише телевізійна мережа Global News із посиланням на дослідження компанії Ipsos.

Майже 40% канадців, опитаних Ipsos сказали, що Україна повинна продовжувати боротьбу. Але 30% повідомили, що Україна повинна виступити ініціаторкою у припиненні війни: навіть якщо це передбачає певні поступки території, яку тимчасово окуповала Росія. Решта 31% респондентів сказали, що що не знають, як Україні вчинити. Серед лібералів 55% виступають за продовження війни, а 40% консерваторів підтримують досягнення мирної домовленості. 

«Нам уже два роки, здається, що країни зайшли в глухий кут, здається, ніхто не зрушує з місця. І так (запитують канадці), як довго триватиме ця ситуація?», – повідомив віце-президент Ipsos Public Affairs Шон Сімпсон, коментуючи результати опитування.

Лише 54% опитаних сказали, що вони все ще уважно стежать за новинами про війну в Україні – порівняно з 74% у 2022 році. Водночас 58% канадців сказали, що вони все ще так само стурбовані ситуацією, як і коли почалося повномасштабне вторгнення.

Хоча більшість канадців все ще підтримує Україну, але допомога федерального уряду та підтримка нижча, ніж у 2022 році після початку вторгнення Росії. Крім того, більше половини канадців вважають, що Оттава не може дозволити собі продовжувати фінансово допомагати Україні на тлі економічної кризи у самій Канаді. 

«Частка людей, які заявили, що Канада не може собі дозволити продовжувати допомагати Україні фінансово на тлі нинішньої економічної кризи вдома, зросла до 54%», – йдеться у повідомленні телеканалу. Зазначається, що торік такої позиції дотримувалось 48% респондентів. Як зазначає видання, у дослідженні взяв участь 1001 канадець, їх опитали минулого місяця, статистична похибка телеканалом не вказана.

Нагадаємо, Канада готується до прибуття десятків тисяч українців до кінця березня: ті, хто тікає від російського вторгнення, можуть в’їхати до Канади за екстреними візами. Понад 210 тис. українських біженців вже прибули до Канади з березня 2022 року після початку війни, і очікується приїзд ще не менше ніж 90 тис. осіб.Загалом влада Канади видала українцям понад 936 тис. віз за спеціальною програмою, дія якої закінчується 31 березня 2024 року. За даними на 28 листопада 2023 року, нею скористалися трохи більше ніж 210 тис. жителів України. Згідно з опитуванням, проведеним канадською міграційною службою, ще не менше 90 тис. українців можуть прибути до Канади до кінця березня.

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Теги: росія соцопитування Канада українці Україна президент влада біженці

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