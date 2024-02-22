Блокування кордону. Нардеп пояснив, чому українці у Польщі не протестують

Польська пропаганда впливає і на українців, які живуть у країні

Микола Княжицький: Українці у Польщі не протестують, бо залежні від місцевої допомоги

Українці, які наразі живуть у Польщі, ризикують безпечним перебуванням у країні через участь у будь-яких акціях, адже вони часто залежать від допомоги. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив народний депутат Микола Княжицький.

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«Але навіть ті українці, які тут живуть, перебувають під впливом польської пропаганди. Вони часто кажуть, що це українські олігархи продають дешево зерно до Польщі. Але усе це міфи», – наголосив нардеп.

Княжицький переконаний, що у людей замало об’єктивної інформації через те, що Україна витрачає гроші на фінансування телеканалу FreeДом і телемарафони. Натомість, переконаний депутат, треба вести роз’яснювальну роботу у суспільствах, від підтримки яких залежить наша країна.

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Народний депутат наголосив, що підтримує позицію президента України щодо того, що протести на польсько-українському кордоні є політикою. Він додав, що РФ використовує усі ці події проти нашої країни.

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак вважає, що з Польщею Україна ще довго не прийде до згоди щодо деяких питань про минуле, але це не заважає країнам бути союзниками. Також Дуда назвав винних у блокаді українського кордону.

Також поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Володимира Путіна «навести лад».

Як раніше повідомлялося, одна з асоціацій польських мисливців заявила, що приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги та виступити зі своїми.