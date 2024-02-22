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Блокування кордону. Нардеп пояснив, чому українці у Польщі не протестують

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Блокування кордону. Нардеп пояснив, чому українці у Польщі не протестують
Польська пропаганда впливає і на українців, які живуть у країні
фото з відкритих джерел

Микола Княжицький: Українці у Польщі не протестують, бо залежні від місцевої допомоги

Українці, які наразі живуть у Польщі, ризикують безпечним перебуванням у країні через участь у будь-яких акціях, адже вони часто залежать від допомоги. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив народний депутат Микола Княжицький.

«Але навіть ті українці, які тут живуть, перебувають під впливом польської пропаганди. Вони часто кажуть, що це українські олігархи продають дешево зерно до Польщі. Але усе це міфи», – наголосив нардеп.

Княжицький переконаний, що у людей замало об’єктивної інформації через те, що Україна витрачає гроші на фінансування телеканалу FreeДом і телемарафони. Натомість, переконаний депутат, треба вести роз’яснювальну роботу у суспільствах, від підтримки яких залежить наша країна.

Народний депутат наголосив, що підтримує позицію президента України щодо того, що протести на польсько-українському кордоні є політикою. Він додав, що РФ використовує усі ці події проти нашої країни.

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак вважає, що з Польщею Україна ще довго не прийде до згоди щодо деяких питань про минуле, але це не заважає країнам бути союзниками. Також Дуда назвав винних у блокаді українського кордону.

Також поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Володимира Путіна «навести лад».

Як раніше повідомлялося, одна з асоціацій польських мисливців заявила, що приєднається до протестів фермерів, щоб підтримати їхні вимоги та виступити зі своїми. 

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Теги: зерно Польща депутат українці Микола Княжицький

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