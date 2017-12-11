Нетаньяху обурений через нову заяву польського прем’єра

Нетаньяху назвав «обурливою» заяву Моравєцького про «єврейських злочинців» у зв'язку з Голокостом

Між Польщею та Ізраїлем набирає обертів конфлікт через нещодавно ухвалений у Варшаві «закон про Голокост» і висловлювання польського прем'єра Матеуша Моравєцького на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав «обурливою» заяву Моравєцького про «єврейських злочинців» у



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Біньямін Нетаньяху

Нетаньяху назвав «обурливою» заяву Моравєцького про «єврейських злочинців» у зв'язку з Голокостом

Між Польщею та Ізраїлем набирає обертів конфлікт через нещодавно ухвалений у Варшаві «закон про Голокост» і висловлювання польського прем'єра Матеуша Моравєцького на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав «обурливою» заяву Моравєцького про «єврейських злочинців» у зв'язку з Голокостом.

«Є проблема з розумінням історії, а також відсутність співчуття до трагедії нашого народу», - написав Нетаньяху у мікроблозі Twitter у ніч на 18 лютого.

Моравєцький у суботу, 17 лютого, на питання ізраїльського журналіста, чи будуть його вважати злочинцем у Польщі після повідомлення про те, що польські сусіди видали його єврейську родину гестапо, відповів:

«Звісно, це не карається, коли говорять, що були польські злочинці - так само, як і єврейські, російські, українські злочинці, а не тільки німецькі».

Спірний «закон про Голокост» викликав різку реакцію за межами Польщі. Закон передбачає покарання за висловлювання, які керівна партія Польщі «Закон і справедливість» вважає «фальсифікацією історії»: кожен, хто дозволить собі «публічно висловити «зневажливі факти» про те, що польський народ або польська держава були причетні до злочинів, скоєних нацистською Німеччиною», може бути засуджений до позбавлення волі терміном до трьох років.

Як повідомлялось, спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський закликав поляків, які проживають за кордоном, повідомляти у польські дипломатичні установи про антипольські заяви. В оприлюдненому листі від Карчевського зазначено: «Будь ласка, документуйте усі антипольські заяви, закиди і висловлювання, які можуть нашкодити нам, а також повідомляйте про наклепи, що можуть вплинути на репутацію Польщі, у наші посольства, консульства і почесні консульства». Як стало відомо, цей лист спікера польського Сенату розсилається по всьому світу через дипломатичні установи Польщі.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що у парламенті Ізраїлю запропонували законопроект, згідно з яким польський закон про Інститут національної пам'яті, який забороняє говорити про причетність поляків до злочинів Третього рейху, прирівнюється до заперечення Голокосту.

Польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія».

Джерело: Deutsche Welle