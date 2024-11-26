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Невідомі безпілотники атакували нафтохімічне підприємство у Башкортостані (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Невідомі безпілотники атакували нафтохімічне підприємство у Башкортостані (відео)
скриншот відео

Жителі Салавата публікують у мережі кадри польоту БПЛА у нічному небі

Російські Telegram-канали пізно ввечері у вівторок, 26 листопада, повідомили, нібито одне з промислових підприємств Башкортостану зазнало атаки безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Стверджується, що ціллю повітряної атаки став об'єкт у Салаваті. Мешканці міста публікували кадри польоту БПЛА у нічному небі. Крім того, на ресурсах написали, що жителі міста чули сирену та звуки стрілянини.

Згодом джерела спростували повітряний удар і заявили, що помічений у небі об'єкт – буцімто літак сільськогосподарського призначення. Звуки пострілів були попереджувальним вогнем для кукурудзяника, що збився з курсу.

У башкортостанському Держкомітеті з надзвичайних ситуацій також озвучили цю дивну версію.

Варто зазначити, що у у місті Салават у Башкортостані розташоване підприємство «Салаватнефтеоргсинтез», яке належить «Газпрому».

«Газпром нафтохім Салават» є одним з найбільших у Росії нафтопереробних підприємств на 10 млн тонн нафти.

 Перша подібна подія в Башкортостані з початку війни в Україні сталася у травні 2024 року. Як повідомляв telegram-канал Baza, безпілотник вдарив в установку каталітичного крекінгу. 

 Від кордону України до Башкортостану – понад 1200 кілометрів.

Нагадаємо, учора Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів. Про це йдеться у Telegram-каналі Генеральний штаб ЗСУ. Так, у ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області. Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

Раніше у Самарській області РФ безпілотники атакували нафтосховище у селищі Соснівка, в'їзд у населений пункт перекрито. Про це повідомляють російські пабліки. В'їзд перекрито до селища Соснівка у Безенчукському районі Самарської області після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі.  Судячи з карт, поряд із селом розташоване нафтосховище, саме його намагалися атакувати дрони, стверджують жителі селища.

Теги: літак безпілотник Башкирія

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