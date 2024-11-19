У столиці Молдови виявлено безпілотник поблизу торгового центру

Правоохоронці вже досліджують знайдений безпілотник

У Молдові на півночі Кишинева сьогодні, 19 листопада, було знайдено ще один безпілотник. Про це повідомляє NewsMaker.

Дрон лежав поблизу торгового центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau.

Громадянин, який виявив безпілотник, одразу сповістив правоохоронців, і на місце інциденту виїхали представники спецслужб, аби перевірити пристрій.

Зазначається, що наразі дрон перевезли у безпечне місце, де його досліджують.

Нагадаємо, на території Молдови знайшли дрон. Його виявили в полі біля села Боросеній-Ной, що Ришканському районі. Територію довкола місця падіння безпілотника огородили правоохоронці, щоб фахівці могли його дослідити. Це вже друга подібна знахідка в країні за 10 листопада, повідомляє Генеральний інспекторат молдовської поліції. Перший дрон упав на околицях села Фирледень.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.

Згодом стало відомо, що на території Молдови у вівторок, 12 листопада, знайшли ще один невідомий безпілотник. Безпілотник було виявлено біля села Кошерниця в Кріулянському районі.

До слова, президентка Молдови Майя Санду заявила, що виявлені безпілотники не є небезпечними для громадян Молдови, але сам факт того, що в повітряному просторі Молдови літають іноземні дрони, «є приводом для занепокоєння».