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Водолази вилучили залишки БпЛА з Київського водосховища (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Водолази вилучили залишки БпЛА з Київського водосховища (фото)
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС

Рятувальники обстежили акваторію та вилучили безпечні залишки дрона

Водолази вилучили залишки ворожого безпілотника з Київського водосховища Про це інформує Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС.

Уламки безпілотника виявив мешканець села Лебедівка під час прогулянки. «Мешканець села Лебедівка під час прогулянки з собакою уздовж берега Київського водосховища виявив на поверхні води безпілотний літальний апарат. На місце події негайно прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України», – йдеться у повідомленні.

Водолази вилучили залишки БпЛА з Київського водосховища (фото) фото 1

Рятувальники обстежили акваторію та вилучили безпечні залишки БпЛА.

Рятувальники також звернулися із закликом до громадян дотримуватися правил безпеки:

  • Не знімайте на відео моменти падіння ракет або безпілотників, щоб не наражати себе та інших на небезпеку.
  • Якщо ви стали свідками таких подій, негайно телефонуйте на номер «101».
  • Не наближайтеся до місця падіння та не торкайтеся уламків. Вони можуть бути небезпечними і потребують професійного знешкодження.

Нагадаємо, рятувальники ліквідовують наслідки ракетної атаки в Печерському районі столиці. Зокрема працівники ДСНС вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п'ятиповерхівку. 

Як повідомлялося, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

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Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив Віталій Кличко.

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Теги: росія рятувальники відключення безпілотник

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