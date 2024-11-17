Водолази вилучили залишки БпЛА з Київського водосховища (фото)

Рятувальники обстежили акваторію та вилучили безпечні залишки дрона

Водолази вилучили залишки ворожого безпілотника з Київського водосховища Про це інформує Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС.

Уламки безпілотника виявив мешканець села Лебедівка під час прогулянки. «Мешканець села Лебедівка під час прогулянки з собакою уздовж берега Київського водосховища виявив на поверхні води безпілотний літальний апарат. На місце події негайно прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники обстежили акваторію та вилучили безпечні залишки БпЛА.



Рятувальники також звернулися із закликом до громадян дотримуватися правил безпеки:

Не знімайте на відео моменти падіння ракет або безпілотників, щоб не наражати себе та інших на небезпеку.

Якщо ви стали свідками таких подій, негайно телефонуйте на номер «101».

Не наближайтеся до місця падіння та не торкайтеся уламків. Вони можуть бути небезпечними і потребують професійного знешкодження.

Нагадаємо, рятувальники ліквідовують наслідки ракетної атаки в Печерському районі столиці. Зокрема працівники ДСНС вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п'ятиповерхівку.

Як повідомлялося, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Росія завдала ракетного удару по Рівному. Голова ОВА: Ціллю ракетного удару ворога став об'єкт критичної інфраструктури

Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив Віталій Кличко.