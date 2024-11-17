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Атака на Київ: зʼявилися фото наслідків

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Атака на Київ: зʼявилися фото наслідків
Внаслідок атаки одна особа постраждала, ще 30 осіб було евакуйовано на свіже повітря
фото: ДСНС

Внаслідок ворожої атаки постраждав Печерський район столиці

Сьогодні, 17 листопада, росіяни здійснили чергову атаку на столицю. Було пошкоджено житловий будинок, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Так, внаслідок обстрілу сталось загоряння на площі 0,5 кв. м та часткове руйнування перекриття п'ятиповерхового житлового будинку у Печерському районі міста. Також пошкоджено одну із квартир на пʼятому поверсі. 

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фото: ДСНС

Внаслідок атаки одна особа постраждала, ще 30 осіб було евакуйовано на свіже повітря, зауважили в ДСНС.

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фото: ДСНС

До ліквідації залучались 12 вогнеборців, а також три одиниці техніки.

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фото: ДСНС

У КМВА додали, що у Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території в житловій забудові. 

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу.  Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.

Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив пізніше міський голова Києва Віталій Кличко.

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Теги: обстріл безпілотник дрон ракетна атака Київ повітря

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