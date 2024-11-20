Безпілотники атакували нафтосховище у Самарській області
Після атаки БПЛА в'їзд до селища Соснівка у Безенчукському районі Самарської області перекрито
У Самарській області РФ безпілотники атакували нафтосховище у селищі Соснівка, в'їзд у населений пункт перекрито. Про це повідомляють російські пабліки.
В'їзд перекрито до селища Соснівка у Безенчукському районі Самарської області після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі. Судячи з карт, поряд із селом розташоване нафтосховище, саме його намагалися атакувати дрони, стверджують жителі селища.
Інформації про наслідки атаки немає, російська влада наліт дронів на нафтосховище не підтверджувала.
«Сьогодні вранці у Самарській області знищено шість БПЛА. За оперативними даними постраждалих та пошкоджень немає», – пише у Telegrami губернатор Самарської області.
Нагадаємо, у Білгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Також безпілотники атакували 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ) у Новгородській області. Там зберігаються снаряди, міни та ракети.
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