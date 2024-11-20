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Безпілотники атакували нафтосховище у Самарській області

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Безпілотники атакували нафтосховище у Самарській області
Поряд із селом розташоване нафтосховище
скриншот відео

Після атаки БПЛА в'їзд до селища Соснівка у Безенчукському районі Самарської області перекрито 

У Самарській області РФ безпілотники атакували нафтосховище у селищі  Соснівка, в'їзд у населений пункт перекрито. Про це повідомляють російські пабліки. 

В'їзд перекрито до селища Соснівка у Безенчукському районі Самарської області після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі.  Судячи з карт, поряд із селом розташоване нафтосховище, саме його намагалися атакувати дрони, стверджують жителі селища.

Поряд із селом розташоване нафтосховище, саме його намагалися атакувати дрони, стверджують жителі селища
Поряд із селом розташоване нафтосховище, саме його намагалися атакувати дрони, стверджують жителі селища
фото: Astra

Інформації про наслідки атаки немає, російська влада наліт дронів на нафтосховище не підтверджувала. 

«Сьогодні вранці у Самарській області знищено шість БПЛА. За оперативними даними постраждалих та пошкоджень немає», – пише у Telegrami губернатор Самарської області.  

Нагадаємо, у Білгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. 

Також безпілотники атакували 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ)  у Новгородській області. Там зберігаються снаряди, міни та ракети. 

Теги: росія війна дрон

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