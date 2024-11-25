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Сили оборони завдали успішних ударів по декількох областях РФ: уражена нафтобаза

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сили оборони завдали успішних ударів по декількох областях РФ: уражена нафтобаза
Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області – Генштаб
фото з російських Telegram-каналів

Було уражено обʼєкти у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії

Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів. Про це йдеться у Telegram-каналі Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. 

Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області. Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

Спільна вдала бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях російських загарбників триватиме і далі.

Нагадаємо, у Курській та Калузькій областях у ніч проти 25 листопада пролунали вибухи. Стало відомо, що, ймовірно, у Калузі було атаковано завод «Тайфун», який є частиною російського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Так, завод займається розробкою та виробництвом радіоелектронної апаратури. Завод випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання. Підприємство займається виготовленням компонентів для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку.

Згодом стало відомо, що у Курській та Калузькій областях у ніч проти 25 листопада пролунали вибухи, після ударів дронів загорілася нафтобаза «Калуганафтопродукт». За словами губернатора, цієї ночі на околиці Калуги силами протиповітряної оборони «було знищено 3 БПЛА».

Раніше у Самарській області РФ безпілотники атакували нафтосховище у селищі  Соснівка, в'їзд у населений пункт перекрито. Про це повідомляють російські пабліки. 

В'їзд перекрито до селища Соснівка у Безенчукському районі Самарської області після атаки БПЛА, повідомляють місцеві жителі.  Судячи з карт, поряд із селом розташоване нафтосховище, саме його намагалися атакувати дрони, стверджують жителі селища.

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Теги: росія ЗСУ війна робота безпілотник дрон ракетна атака

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