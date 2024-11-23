Розвідувальний БпЛА виявлено біля британського авіаносця у Гамбурзі

Знайти безпілотник і осіб, які ним керували, не вдалося

Розвідувальний безпілотник було виявлено поряд із британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth у порту Гамбурга, Німеччина. Спроби вивести його з ладу не увінчалися успіхом, він зник. Про це повідомляє Bild.

У п'ятницю водна поліція помітила підозрілий безпілотник розміром 1,5 на 1,5 метра. У правоохоронних органах вважають, що БпЛА «шпигував» за авіаносцем.

Спроби вивести безпілотник з ладу або змусити його приземлитися не дали результатів. Поліцейські відстежили маршрут БпЛА, однак він зник у районі контейнерного термінала. Знайти сам безпілотник і осіб, які ним керували, не вдалося.

Видання Bild зазначає, що одним із власників контейнерного термінала може бути китайська сторона. Відомство у кримінальних справах Гамбурга розпочало розслідування інциденту.

Нагадаємо, що прокуратура міста Фленсбург розпочала розслідування після неодноразових польотів безпілотників над промисловою зоною в землі Шлезвіг-Гольштейн. Дрони пролітали на високій швидкості над територією, де розташована зупинена атомна електростанція, термінал СПГ та хімічні заводи.