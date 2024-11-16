У Києві горить ринок «Десна»
Оперативні служби працюють на місці події
На ринку «Десна», що в Дніпровському районі Києва, спалахнула масштабна пожежа. Фото та відео вогню поширюють місцеві Telegram-канали.
За їхніми даними, горить кілька контейнерів. Оперативні служби працюють на місці події, та їм поки що не вдалося приборкати вогонь.
На Воскресенці у Києві палає ринок "Десна" pic.twitter.com/zCDkQhlUbV— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 16, 2024
Нагадаємо, в ніч проти суботи, 16 листопада, ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку у Києві.
Також у КМВА заявили, що повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. За цей час сили оборони виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БпЛА. Внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури.
Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікон.
Коментарі — 0