Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві горить ринок «Десна»

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві горить ринок «Десна»
На ринку спалахнули кілька контейнерів
фото: Киів Інфо/Telegram

Оперативні служби працюють на місці події

На ринку «Десна», що в Дніпровському районі Києва, спалахнула масштабна пожежа. Фото та відео вогню поширюють місцеві Telegram-канали.

За їхніми даними, горить кілька контейнерів. Оперативні служби працюють на місці події, та їм поки що не вдалося приборкати вогонь.

Нагадаємо, в ніч проти суботи, 16 листопада, ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку у Києві.

Також у КМВА заявили, що повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. За цей час сили оборони виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БпЛА. Внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури.

Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікон.

 

Читайте також:

Теги: пожежа ринок Telegram безпілотник відео тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надія та Іван Лені під час похорону сина
Батькам тричі довелося ховати загиблого на війні сина
27 жовтня, 20:03
Росіяни поширили у мережі фейк перед виборами у США
Росіяни запустили в мережі фейк щодо виборів у США – The Guardian
27 жовтня, 22:56
Уряд погодив звільнення Євтушенка Євгена Вячеславовича з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області
Кабмін провів кадрові зміни у Мін'юсті та Міноборони
5 листопада, 15:05
У Києві після атаки БпЛА є пошкодження будівель
Внаслідок атаки БпЛА у Києві є пошкодження та пожежа у Голосіївському районі
7 листопада, 02:20
Поліцейські розрядили бойові частини БпЛА
Поліція показала «шахед», яким РФ атакувала Київ (фото, відео)
7 листопада, 16:47
скриншот відео
ISW оцінив удар українських безпілотників по кораблях РФ у Каспійському морі
7 листопада, 10:43
У Маріуполі було атаковано базу ППО Росії
Поблизу Маріуполя атаковано місце базування ППО росіян
10 листопада, 10:27
Євген Корнійчук розповів про допомогу Україні від Ізраїлю
В Україні буде запущено ізраїльську систему раннього сповіщення про повітряні тривоги
14 листопада, 18:23
Ворог атакував Україну 83-ма ударними БпЛА
Нічна атака на Україну: скільки безпілотників збили системи ППО
Сьогодні, 09:20

Новини

У Києві горить ринок «Десна»
У Києві горить ринок «Десна»
Влада повідомила про наслідки нічної атаки на Київщину
Влада повідомила про наслідки нічної атаки на Київщину
У Києві БпЛА влучив у багатоповерхівку
У Києві БпЛА влучив у багатоповерхівку
У Києві та області пролунали вибухи: ППО працювала по повітряних цілях
У Києві та області пролунали вибухи: ППО працювала по повітряних цілях
Олена Зеленська відвідала на Київщині містечко для тих, хто втратив дім
Олена Зеленська відвідала на Київщині містечко для тих, хто втратив дім
Стрілянина на Київщині за участю представника ТЦК: Сухопутні війська повідомили деталі
Стрілянина на Київщині за участю представника ТЦК: Сухопутні війська повідомили деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
23K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
19K
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
8889
Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву
8564
Пустий бланк з печаткою: в Україні нова схема ухилення від мобілізації

Новини

«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Сьогодні, 13:45
Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Сьогодні, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Сьогодні, 04:07
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua