Нідерландець із металошукачем знайшов тисячелітній скарб (фото)

Історик-аматор із металошукачем виявив скарб неподалік нідерландського міста Хогвуд

Середньовічний скарб, що складається із золотих прикрас та срібних монет, знайшли у Нідерландах, повідомляє Art News. Вік знахідки оцінюється у тисячу років, зазначає видання з посиланням на Голландський Національний музей старожитностей.

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Скарб був знайдений любителем історії Лоренцо Рюйтером, який виявив знахідку за допомогою свого металошукача у полі неподалік невеличкого нідерландського міста Хогвуд ще 2021 року. Коштовності тримали у таємнниці, оскільки експерти музею докладно вивчали артефакти.

Серед знайдених предметів чотири золоті сережки, дві смужки сусального золота, 39 срібних монет.

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Одна із монет датується 1250 роком. На думку вчених, саме тоді предмети були закопані. Однак до цього моменту прикрасам вже було не менше 200 років.

Музей зазначає, що знайти в Нідерландах середньовічні прикраси із золота – це велика рідкість.

Чому артефакти були закопані, з'ясувати поки що не вдалося. Однак у середині XIII століття Хогвуд опинився в епіцентрі збройного протистояння Західної Фрісландії та Голландії. Видання зазначає, що знахідка належить Рюйтеру, але буде виставлена з березня ​​у Музеї старожитностей в Лейдені.

Нагадаємо, рішення у справі про долю «скіфського золота» яке вже кілька років перебуває в Нідерландах буде винесено у вересні поточного року. Верховний суд Нідерландів попередньо призначив дату винесення рішення щодо скарги так званих «кримських музеїв» та повернення «скіфського золота» Україні на 15 вересня 2023 року. Про це йдеться на сайті Верховного суду Нідерландів.