Зеленський розповів про успіхи України у перший тиждень весни

Розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону

Президент України Володимир Зеленський наприкінці першого тижня весни звернувся до українців та розповів про вдалі ініціативи, які вдалося реалізувати за попередні сім днів. Далі – текст звернення.

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«Сьогодні завершується перший тиждень нової весни, і важливо зробити кілька змістовних наголосів на тому, що саме вдалося зробити за цей тиждень. Зробити для України.

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Відбулася масштабна конференція за участю багатьох наших партнерів – правників України, всієї Європи та світу. United for Justice. «Обʼєднані заради справедливості». Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої держави, проти наших людей.

Мають бути покарані всі російські вбивці, кожен організатор цієї агресії, усі, хто будь-яким чином забезпечує війну проти нашої держави й терор проти наших людей. І це не просто якась мрія про справедливість. Це робота, яка вже ведеться. Це домовленості, яких ми вже досягаємо. Це інституції, які вже працюють і будуть працювати ще активніше заради відновлення справедливості. Заради покарання винних в агресії.

Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну. І ми дамо світу достатню сміливість та достатній інструментарій, щоб покарання відбулося. Щотижня додається впевненості в цьому. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають будувати мережу юридичної взаємодії, щоб відповідні вироки все ж прозвучали й були реалізовані.

Другий важливий результат цього тижня – це енергетика, це початок підготовки до наступного опалювального сезону. Вже зараз. Ми опрацьовуємо всі сценарії й зробимо все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози.

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За півроку наші енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони та всі, хто залучений до виконання відповідних завдань, мають зробити цілком конкретні речі. Посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами за минулі півроку, дати більше можливостей нашим людям у межах проекту децентралізації енергосистеми, щоб люди могли на своїй приватній території, на своїх приватних обʼєктах генерувати й постачати електрику. Це велика робота, вона вже почалася.

Третій результат, який хотілося б відзначити. Міжнародні відносини. Поновлено контакти на найвищому рівні з Бразилією. Говорив з новим Президентом Швейцарії. А ще – Нідерланди, Латвія, Естонія, Європарламент та інші структури Євросоюзу. З усіма ними за тиждень є нові домовленості, новий рух до наших спільних цілей, новий потенціал співпраці.

І, звичайно, цей тиждень – черговий тиждень, коли наші воїни та кожен і кожна, хто допомагає захищати державу, зробили українську перемогу ще ближчою. Відбивали штурми, знищували окупанта, підривали ворожі позиції й логістику, берегли наші кордони й міста. Я дякую кожному й кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, чиє життя дає порятунок життя України!

Особливо відзначу й сьогодні за хоробрість, міцність і незламність воїнів, які б’ються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна й важка. 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр», 77-ма окрема аеромобільна бригада, 56-та окрема мотопіхотна бригада, 5-й окремий штурмовий полк. А ще – наші нацгвардійці, прикордонники. 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії. Донецький, Луганський, Краматорський прикордонні загони та зведені загони «Дозор», «Волинь», «Чернігів». Дякую, хлопці! Дякую всім армійцям, гвардійцям, прикордонникам які захищають нашу державу на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямках.

Дякую й кожному волонтеру, який допомагає нашим хлопцям зберігати стійкість! Дякую всім нашим лікарям, медичним сестричкам, які рятують життя і здоров’я наших бійців!

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Вже готуємо й новий тиждень – будуть нові результати для України.

Вистоїмо, виженемо окупантів, покараємо їх. Україна переможе!

Слава Україні!»

Раніше лідер України Володимир Зеленський наголосив, що після перемоги України у війні проти росіян цивілізаційний і безпековий захист нашої країни забезпечить повноправне членство в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, глава української держави Володимир Зеленський зустрівся у Львові з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Також у п’ятницю, 3 березня, у Львові відкрилася конференція високого рівня United for Justice, присвячена відновленню справедливості для України та притягнення до відповідальності Росії за її вторгнення в нашу державу. До заходу долучилися генеральні прокурори й міністри юстиції країн світу, представники Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Європейського союзу, у тому числі єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс і глава Євроюсту Ладислав Хамран, та інші.