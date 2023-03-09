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Ображена Росія вигадала, за що ввести санкції проти громадян ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ображена Росія вигадала, за що ввести санкції проти громадян ЄС
фото:www.pravda.com.ua

Під санкціями опинились громадяни Литви, Латвії та Естонії

Москва ввела санкції щодо 144 громадян Литви, Латвії та Естонії, які нібито найбільш вороже налаштовані до Росії. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті російського МЗС.

«Прийнято рішення про включення до російського стоп-листу найбільш вороже налаштованих до нашої країни міністрів, депутатів парламентів, громадських діячів, журналістів з Латвії, Литви та Естонії», – заявили у відомстві.

Таке рішення, зазначили в МЗС, було прийнято як реакцію у відповідь на активне лобіювання країнами Прибалтики санкцій щодо Росії, а також на «втручання у внутрішні справи країни і розпалювання русофобії».

У відомстві заявили, що 144 громадяни країн Прибалтики нібито причетні до розгорнутої владою республік «варварської кампанії з масового знесення пам'яток радянським воїнам-визволителям, гонінням російськомовного населення, переписуванню історії, героїзації нацизму та проведеної злочинної лінії на ескалацію».

Нагадаємо, нещодавно вільнюська міська рада в середу ухвалила рішення про перейменування Літературного музею імені Алєксандра Пушкіна на Музей Маркучайського маєтку. У музеї заплановано додаткові види діяльності, але залишаться акценти російської літератури.

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Теги: населення музей музеї санкції

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