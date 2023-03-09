Ображена Росія вигадала, за що ввести санкції проти громадян ЄС
Під санкціями опинились громадяни Литви, Латвії та Естонії
Москва ввела санкції щодо 144 громадян Литви, Латвії та Естонії, які нібито найбільш вороже налаштовані до Росії. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті російського МЗС.
«Прийнято рішення про включення до російського стоп-листу найбільш вороже налаштованих до нашої країни міністрів, депутатів парламентів, громадських діячів, журналістів з Латвії, Литви та Естонії», – заявили у відомстві.
Таке рішення, зазначили в МЗС, було прийнято як реакцію у відповідь на активне лобіювання країнами Прибалтики санкцій щодо Росії, а також на «втручання у внутрішні справи країни і розпалювання русофобії».
У відомстві заявили, що 144 громадяни країн Прибалтики нібито причетні до розгорнутої владою республік «варварської кампанії з масового знесення пам'яток радянським воїнам-визволителям, гонінням російськомовного населення, переписуванню історії, героїзації нацизму та проведеної злочинної лінії на ескалацію».
Нагадаємо, нещодавно вільнюська міська рада в середу ухвалила рішення про перейменування Літературного музею імені Алєксандра Пушкіна на Музей Маркучайського маєтку. У музеї заплановано додаткові види діяльності, але залишаться акценти російської літератури.
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