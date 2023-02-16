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РФ напала на Європу, а перемога за Україною: що думають європейці про війну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ напала на Європу, а перемога за Україною: що думають європейці про війну
фото з відкритих джерел

68% респондентів розглядають вторгнення в Україну як напад на Європу в цілому

Більша частина громадян ЄС переконані, що розв’язана Росією війна закінчиться перемогою України, а українці борються за спільні європейські цінності.  Про це свідчать результати опитування eupinions.

Загалом 61% опитаних європейців вірить, що війна закінчиться на користь України. Найбільше тих, хто підтримує перемогу України, в Польщі – 81%. Найбільш скептично налаштовані громадяни Італії, але й там в перемогу України вірить більше половини громадян – 51%. У Німеччині в перемозі України переконані 55% опитаних.

РФ напала на Європу, а перемога за Україною: що думають європейці про війну фото 1

Загальноєвропейське опитування також показало, що 68% респондентів розглядають вторгнення в Україну як напад на Європу в цілому. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 64% у Бельгії до 79% у Польщі.

РФ напала на Європу, а перемога за Україною: що думають європейці про війну фото 2

Більшість громадян ЄС, які взяли участь в опитуванні, вважають, що Україна захищає цінності, які поділяють усі європейські країни. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній країні-члені ЄС коливається від 59% у Німеччині та Італії до 72% у Польщі.

РФ напала на Європу, а перемога за Україною: що думають європейці про війну фото 3

Близько 40% європейців вважають, що санкції є ефективними; 40% вважають, що вони неефективні; 20% відповіли «Не знаю».  Частка тих, хто вірить в ефективність санкцій, коливається від 35% у Франції до 59% у Польщі. Серед тих, хто вважає санкції неефективним інструментом, німці очолюють список – 48%. Лише 25% поляків висловлюють таку ж думку.

РФ напала на Європу, а перемога за Україною: що думають європейці про війну фото 4

Багато європейців по всьому ЄС просто не знають, чи ефективні санкції проти Росії. Найменша частка респондентів, які висловлюють цю невизначеність, найменша у Німеччині та Польщі (16%) та найбільша у Франції (26%).

Що стосується переговорів з РФ, то 75% європейців згодні з тим, що тільки українці можуть вирішувати, коли домовлятися. Частка тих, хто погоджується з цим твердженням, у кожній державі-члені коливається від високих 65% в Італії до 87% у Польщі.

РФ напала на Європу, а перемога за Україною: що думають європейці про війну фото 5

У більшості держав підтримка цього твердження знаходиться в діапазоні середини 70% (Німеччина 73%, Бельгія і Нідерланди 75%, а Іспанія 77%).

Тільки Італія в цьому відношенні опускається нижче 70%, причому 65% італійців висловлюють згоду. Франція та Польща демонструють найвищий рівень підтримки: 81% французів та 87% поляків погоджуються з претензією.

Ізабелл Гоффманн, голова eupinions та експерт з питань Європи у Фонді Бертельсманна, зазначила, що єдність є «важливим сигналом», а спільні цінності є «наріжним каменем підтримки, що надається Україні з боку ЄС та його країн-членів».

Нагадаємо, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах  понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.

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Теги: перемога Німеччина санкції Канада війна Франція Нідерланди Бельгія Італія Іспанія українці напад Україна Польща

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