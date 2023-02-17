Виступ Зеленського у Мюнхені, прем'єр Нідерландів у Києві. Головне за 17 лютого

У своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції Зеленський порівняв Україну і Росію із історією про Давида і Голіафа і подякував усім партнерам за зброю та фінансову підтримку

Зеленський провів зустріч з прем'єром Нідерландів, Україна, ЄС та НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч,виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції,чи отримає Україна літаки від Нідерландів, росіяни змінили тактику ведення бою на Донеччині. Ці та інші події 17 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Зеленський провів зустріч з прем'єром Нідерландів

Сьогодні, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві. Зеленський сказав, що Нідерланди є одним із лідерів у військовій, фінансовій, гуманітарній сфері та юридичній допомозі нашій державі. Усі українці завжди будуть вдячні за цю підтримку й ніколи не забудуть про неї.

Україна, ЄС та НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 лютого зустрінуться у Брюсселі. Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО.

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«Російський Голіаф втрачає рівновагу». Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції

У п’ятницю, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті Мюнхенської безпекової конференції. Промова українського лідера стала першим заходом конференції. Президент закликав світ пришвидшити допомогу Україні

Чи отримає Україна літаки від Нідерландів

Прем’єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте висловив сподівання, що союзники зможуть дійти згоди щодо передачі Україні літаків. Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Чи бувають в окопах атеїсти?

Днями відбулася дискусія науковців, експертів у галузі релігієзнавства та представників Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, на якій обговорювалися результати масштабного соціологічного дослідження «Війна і Церква.

Росіяни змінили тактику ведення бою на Донеччині: деталі

На Донецькому напрямку біля Вугледара росіяни змінили тактику ведення бойових дій. Вони перестали атакувати позиції українських військових вночі.Вдень ворог дуже потужно застосовує артилерію.

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Нагадаємо, триває 359-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав шість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Пошкоджено три приватні та один багатоповерховий будинки. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.