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Один з регіонів Німеччини відмовився видавати чоловікам з України документи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Один з регіонів Німеччини відмовився видавати чоловікам з України документи
У Гессені проживає близько 20 тис. українських чоловіків віком від 18 до 60 років
фото з відкритих джерел

Гессен вирішив не видавати військовозобов'язаним українцям проїзні документи, які замінюють закордонні паспорти

У німецькій федеральній землі Гессен українським чоловікам призовного віку не будуть видавати документ для поїздок за кордон. Про це повідомляє DW.

Зокрема, таку відповідь надало Міністерство праці та соціальних справ Гессену на запит депутатської фракції правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини».

«Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби», – зазначають у міністерстві.

У Гессені проживає близько 20 тис. українських чоловіків віком від 18 до 60 років. Як зазначило відомство, заохочування чоловіків до повернення в Україну та участі у захисті від російської агресії є «зрозумілими інтересами України».

Німецькі проїзні документи можуть замінювати закордонні паспорти. Їх видають особам, які здатні довести, що не можуть отримати паспорт або не мають його. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально.

Нагадаємо, що, намагаючись залучити в країну більше іноземних кваліфікованих спеціалістів, Німеччина працює над завершенням масштабного зниження податків. У рамках так званої «ініціативи зростання» уряд Німеччини планує частково звільнити новоприбулих іноземних кваліфікованих працівників від податку протягом перших трьох років роботи в країні. 

До слова, у Німеччині створюють спільну платформу EU Talent Pool, на якій громадяни країн, які не входять до ЄС, зможуть реєструвати свої профілі та знаходити роботу у 27 державах-членах ЄС.

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Теги: українці чоловік документи Німеччина паспорт біженці

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