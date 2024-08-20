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Українські підприємці можуть отримати грант на підтримку бізнесу – Мінреінтеграції

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Українські підприємці можуть отримати грант на підтримку бізнесу – Мінреінтеграції
Переможцям нададуть грошову допомогу у розмірі до 114 тис гривень
фото з відкритих джерел

Українці мають можливість взяти участь у конкурсі та отримати грант на підтримку власного бізнесу

Міністерство реінтеграції повідомило про нову можливість для українських підприємців отримати грант на підтримку свого бізнесу. Ініціатива реалізується в межах програми підтримки економічної стійкості України (ERP) за сприяння Helvetas Swiss Intercooperation. Переможці конкурсу отримають грошову допомогу у розмірі до 114 тисяч гривень.

Хто може взяти участь?

Конкурс орієнтований на самозайнятих підприємців та ФОП, які працюють у Харкові, Дніпрі та прилеглих областях. Важливо, що бізнеси з регіонів з активними бойовими діями або високим ризиком для життя не допускаються до участі.

Пріоритет надаватиметься підприємцям, які:

  • Стали внутрішньо переміщеними особами після 24 лютого 2022 року;
  • перебувають у фінансово або соціально вразливих категоріях;
  • ведуть діяльність у наявних приміщеннях.

Особлива увага буде приділятися підприємствам у таких сферах:

  • Видавнича справа та роздрібна торгівля книгами;
  • будівельні та ремонтні роботи;
  • автосервіс;
  • послуги з прибирання та прання;
  • заклади швидкого харчування;
  • швейне виробництво.

На що можна використати грант?

  • Закупівлі матеріалів та/або обладнання;
  • сплати послуг (консалтинг, налаштування обладнання тощо).

Грант не може бути використаний для: будівництва нових приміщень, сплати податків, заробітних плат або боргів, закупівлі палива чи оренди приміщень, закупівлі предметів військового призначення або медичних засобів.

Як подати заявку?

Щоб подати заявку, потрібно заповнити аплікаційну форму за посиланням та додати необхідні документи. Дедлайн подачі заявок – 21 серпня 2024 року.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, завдяки якому цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант. Він покриватиме частину вартості навчання на контракті в університеті.

До слова, у 2024 році від 20 тис. до 25 тис. українських вступників зможуть отримати гранти на оплату навчання у вищих навчальних закладах.

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Теги: бізнес українці навчання грант

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