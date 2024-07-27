Українським біженцям у Канаді доведеться «посунутись»? До чого тут Судан

Українцям потрібно слідкувати за тим, аби їх перебування у Канаді було легальним

Канада видачу схвалила близько 962,6 екстрених віз для українців іпсля початку повномаштабної війни, проте незабаром їх видача може зменшитись

Федеральні чиновники Канади обговорюють неочевидні зміни українських іммігрантів. Вже зроблено перші висновки про дискримінаційний характер рішень, прийнятих у 2022 році, та можливу зміну візової політики Канади. Про це пише CBC.News.

Співробітники імміграційного департаменту направили службову записку Шону Фрейзеру, міністру з імміграційної політики. У доповіді висловлено тривогу щодо порядку видачі віз українцям, які рятувалися від вторгнення Росії.

Видання нагадує, від початку повномасштабної війни Канада схвалила близько 962 600 дозволів на в'їзд. Приблизно 298 тис людей справді потрапили до Канади, хоча статистики про те, скільки українців залишилося, немає. Документ дозволив людям повноцінно жити, працювати та навчатися. Крім того, візи були безстроковими і не містили вимоги покинути Канаду, наприклад після закінчення війни. І в такий спосіб було створено прецедент для представників інших країн.

Як зазначає CBC.News, яка отримала доступ до матеріалів уряду, з позовом щодо уряду Канади звернулися троє афганських іммігрантів. Справа поки що розглядається, але вже стала тривожним знаком для команди Джастіна Трюдо. Вихідці з Афганістану заявили, що їх дискримінують за ознакою паспорта та видають набагато менше віз, ніж українцям. Незважаючи на те, що Афганістан не менш гаряча точка планети.

Канадська рада у справах біженців також вказала на дисбаланс між програмами. Цього разу – українською та програмою надання притулку вихідцям із Судану. Африканська держава зараз перебуває у катастрофічному становищі, і громадяни намагаються врятуватися, зокрема й у Канаді.

«З огляду на масштаб кризи, ліміт у 3250 заяв для суданців недостатній. При цьому Канада ухвалила необмежену кількість українців», – йдеться у заяві.

Поки що влада не робить конкретних кроків. Проте, як роблять висновок журналісти видання, біженцям з України, ймовірно доведеться «посунутись» – віз може поменшати. А поки що міністерство міграційної політики закликало українців упорядкувати документи. Громадянам, які приїхали, необхідно подати заяву на отримання постійного посвідки на проживання традиційними способами, якщо вони хочуть залишитися в Канаді.

Раніше міністр імміграції Канади Марк Міллер повідомив, що вперше в історії країни буде встановлене обмеження на кількість тимчасових мешканців. Також під обмеження потраплять іноземні студенти, іноземні працівники та шукачі притулку. Кількість тимчасових мешканців буде скорочено протягом наступних трьох років, а перше обмеження буде запроваджено вже у вересні цього року.