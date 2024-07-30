Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

До останнього вірив, що повернеться додому. Згадаймо Петра Гука

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
До останнього вірив, що повернеться додому. Згадаймо Петра Гука
Офіцер був нагороджений пам'ятним знаком «Захисник Маріуполя» і відзнакою Президента України «За участь в АТО»
колаж: glavcom.ua

Петро Гук разом із побратимами обороняв Маріуполь на «Азовсталі»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Петра Гука. 

Старший лейтенант Петро Гук, позивний Кучерявий, був убитий у ніч із 28 на 29 липня 2022 року в Оленівці, де російські окупанти вчинили воєнний злочин проти українських військовополонених.

Петро народився у місті Алі-Байрамли (Азербайджан), куди його батька відправили працювати на будівництво зварювальником. Через 5 років сім’я повернулася у Львів. Тут Петро навчався у ліцеї №2.

«Петро був нашим випускником. Його мужність, самовідданість та жертовність завжди будуть незабутніми для нас. Ми пишаємося, що Петро Гук був нашим учнем і залишив по собі незгасимий слід. Він виявив велику сміливість, жертовність та вірність своїй країні. Його внесок у боротьбу за свободу і незалежність України надзвичайно великий», – написали на сторінці Львівського ліцею.

Із початком повномасштабного вторгнення Петро Гук разом із побратимами обороняв Маріуполь на «Азовсталі»
Із початком повномасштабного вторгнення Петро Гук разом із побратимами обороняв Маріуполь на «Азовсталі»
фото: Ліцей №2 Львівської міської ради, Facebook

Потім Петро продовжив навчання у національному університеті «Львівська політехніка». Також навчався на економіко-правовому факультеті Маріупольського державного університету, де здобув ступінь магістра з безпеки підприємства. 

Брав участь у Революції Гідності. 2014 року приєднався до полку «Азов», переїхав до Маріуполя. Був учасником АТО. Служив кулеметником.

У 2015 році отримав складну травму коліна, переніс кілька операцій. Петра перевели у сапери. Також він відповідав за інженерне забезпечення, був керівником відповідного відділу.

З початком повномасштабного вторгнення разом із побратимами обороняв Маріуполь на «Азовсталі».

«До війни брат жив у Львові. Був приватним підприємцем. Його діяльність була пов'язана з електрикою і будівництвом. Був оптимістом. Мав перевірених життям друзів. Був справжнім і незламним патріотом. Востаннє ми з ним говорили про обмін полоненими, він був налаштований, що їх обміняють. До останнього вірив, що повернеться додому... Російські окупанти були шоковані мужністю наших захисників», – сказав старший рідний брат захисника Роберт Гук.

Офіцер був нагороджений пам'ятним знаком «Захисник Маріуполя» і відзнакою Президента України «За участь в АТО».

Петра Гука з іншими бранцями росіяни утримували в Оленівській колонії на тимчасово окупованій території. 29 липня 2022 року захисник загинув під час теракту. Чоловікові було 49 років. За пів року до вторгнення у Петра Гука загинула мати.

Чин похорону Петра Гука та медикині Ілони Орлової пройшов 29 червня 2023 року у Гарнізонному храмі міста Львові. На церемонії прощання були присутні мер Львова Андрій Садовий та мер Києва Віталій Кличко. Поховали Героїв на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Чин похорону Петра Гука
Чин похорону Петра Гука
фото: Іван Станіславський, L.B.ua

Петро Гук отримав орден «За мужність» третього ступеня і звання «капітан» посмертно.

Петро Гук загинув 29 липня 2022 року від рук окупантів під час терористичного акту в Оленівці
Петро Гук загинув 29 липня 2022 року від рук окупантів під час терористичного акту в Оленівці
фото: Іван Станіславський, L.B.ua

У захисника залишилися рідний брат та четверо племінників.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: Маріуполь окупанти війна українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кордон у Сумській області
Вночі та зранку росіяни вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини
2 липня, 09:13
Зеленський повідомив, що у Дніпрі більше ніж 50 людей постраждали
Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
3 липня, 19:54
Окремо буде проведено дослідження етнічних, мовних та релігійних ідентичностей жителів Чернівецької та Закарпатської областей
В яку церкву ходите, якою мовою розмовляєте? Уряд готує масштабне опитування українців
9 липня, 10:13
З 11 липня 2024 року остаточно набирає чинності більшість положень спеціального закону, який регулює вживання тютюнових виробів та е-сигарет
В Україні почала діяти заборона на продаж сигарет та е-сигарет з ароматизаторами
11 липня, 15:47
Після обстрілу росіян будівля відновленню не підлягає
Окупанти вдарили по адмінбудівлі «Укрзалізниці» у Лимані
17 липня, 21:41
Губернатор Краснодарського краю заявив про атаку на порт «Кавказ»
Безпілотники атакували порт у Краснодарському краї: є жертви
23 липня, 10:21
Київ був під прицілом ворожих дронів
Атака дронів на Київ: у столиці працювала ППО
25 липня, 08:04
Іван родом з Тернополя, наразі захищає Україну
Герой мему «побачим коли» служить у лавах ЗСУ: що відомо про чоловіка
25 липня, 17:48
Естонія зазначила, що за останній тиждень на українському фронті мало що змінилося
У Росії закінчиться військова техніка у 2025 році? Розвідка Естонії зробила прогноз
26 липня, 18:56

Суспільство

Ідентифіковано розробників ракет, які атакували «Охматдит» (фото)
Ідентифіковано розробників ракет, які атакували «Охматдит» (фото)
До останнього вірив, що повернеться додому. Згадаймо Петра Гука
До останнього вірив, що повернеться додому. Згадаймо Петра Гука
Кліматолог пояснив, чому Україна нагрівається удвічі швидше, ніж території південної півкулі
Кліматолог пояснив, чому Україна нагрівається удвічі швидше, ніж території південної півкулі
Сильний вітер, місцями дощ: прогноз погоди на 30 липня
Сильний вітер, місцями дощ: прогноз погоди на 30 липня
Помер український диктор Василь Манько
Помер український диктор Василь Манько
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
127K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
92K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
18K
У Києві приспущено головний прапор України: причина
9935
Україні не потрібні науковці? Заступник міністра Міносвіти здивував заявою

Новини

США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Сьогодні, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Вчора, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua