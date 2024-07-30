До останнього вірив, що повернеться додому. Згадаймо Петра Гука

Петро Гук разом із побратимами обороняв Маріуполь на «Азовсталі»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Петра Гука.

Старший лейтенант Петро Гук, позивний Кучерявий, був убитий у ніч із 28 на 29 липня 2022 року в Оленівці, де російські окупанти вчинили воєнний злочин проти українських військовополонених.

Петро народився у місті Алі-Байрамли (Азербайджан), куди його батька відправили працювати на будівництво зварювальником. Через 5 років сім’я повернулася у Львів. Тут Петро навчався у ліцеї №2.

«Петро був нашим випускником. Його мужність, самовідданість та жертовність завжди будуть незабутніми для нас. Ми пишаємося, що Петро Гук був нашим учнем і залишив по собі незгасимий слід. Він виявив велику сміливість, жертовність та вірність своїй країні. Його внесок у боротьбу за свободу і незалежність України надзвичайно великий», – написали на сторінці Львівського ліцею.

Із початком повномасштабного вторгнення Петро Гук разом із побратимами обороняв Маріуполь на «Азовсталі» фото: Ліцей №2 Львівської міської ради, Facebook

Потім Петро продовжив навчання у національному університеті «Львівська політехніка». Також навчався на економіко-правовому факультеті Маріупольського державного університету, де здобув ступінь магістра з безпеки підприємства.

Брав участь у Революції Гідності. 2014 року приєднався до полку «Азов», переїхав до Маріуполя. Був учасником АТО. Служив кулеметником.

У 2015 році отримав складну травму коліна, переніс кілька операцій. Петра перевели у сапери. Також він відповідав за інженерне забезпечення, був керівником відповідного відділу.

З початком повномасштабного вторгнення разом із побратимами обороняв Маріуполь на «Азовсталі».

«До війни брат жив у Львові. Був приватним підприємцем. Його діяльність була пов'язана з електрикою і будівництвом. Був оптимістом. Мав перевірених життям друзів. Був справжнім і незламним патріотом. Востаннє ми з ним говорили про обмін полоненими, він був налаштований, що їх обміняють. До останнього вірив, що повернеться додому... Російські окупанти були шоковані мужністю наших захисників», – сказав старший рідний брат захисника Роберт Гук.

Офіцер був нагороджений пам'ятним знаком «Захисник Маріуполя» і відзнакою Президента України «За участь в АТО».

Петра Гука з іншими бранцями росіяни утримували в Оленівській колонії на тимчасово окупованій території. 29 липня 2022 року захисник загинув під час теракту. Чоловікові було 49 років. За пів року до вторгнення у Петра Гука загинула мати.

Чин похорону Петра Гука та медикині Ілони Орлової пройшов 29 червня 2023 року у Гарнізонному храмі міста Львові. На церемонії прощання були присутні мер Львова Андрій Садовий та мер Києва Віталій Кличко. Поховали Героїв на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Чин похорону Петра Гука фото: Іван Станіславський, L.B.ua

Петро Гук отримав орден «За мужність» третього ступеня і звання «капітан» посмертно.

Петро Гук загинув 29 липня 2022 року від рук окупантів під час терористичного акту в Оленівці фото: Іван Станіславський, L.B.ua

У захисника залишилися рідний брат та четверо племінників.

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