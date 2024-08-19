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Кількість нелегальних мігрантів у Британії після виборів знову зашкалює – Daily Mail

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Кількість нелегальних мігрантів у Британії після виборів знову зашкалює – Daily Mail
Кількість мігрантів які нелегально прибули до Британії цього року – майже 20 тисяч
фото із відкритих джерел

До Британії за тиждень прибуло 1,5 тис. нелегальних мігрантів, і ця кількість буде зростати, адже новий уряд відмовився від плану колишнього прем'єра Ріші Сунака висилати нелегалів до Руанди

За даними МВС Британії, за останній тиждень на острів на човнах через протоку Ла-Манш прибули майже 1500 нелегальних мігрантів, цитує міністерство видання Daily Mail. Лише минулого понеділка до Сполученого Королівства в'їхали 703 нелегали. Це рекордне число з моменту приходу до влади лейбористів, наголосило видання.

«Ще сотні мігрантів були доставлені на берег після того, як цими вихідними незаконно перетнули Ла-Манш на невеликих човнах. Торговці людьми продовжуватимуть максимально використовувати спокійне літнє море, щоб відправляти більше людей до Британії», – пише видання.

Але абсолютний рекорд щоденних перетинів кордону у 2024 році був зафіксований 18 червня, коли при владі ще була Консервативна партія. Тоді до Британії прибули близько 900 нелегалів. Найбільше в'їздів за один день цього року склало 882 особи 18 червня, а друге за величиною число – 711 осіб 1 травня. 

Новий лейбористський уряд скасував плани прем'єр-міністра Ріші Сунака, який залишив свою посаду, відправляти мігрантів до Руанди, що поглибило проблему міграції. У результаті загальна кількість мігрантів цього року сягнула 19 066.

Але тіньовий міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі минулого тижня звинуватив лейбористів у тому, що вони подали «неправильний сигнал» нелегалам. Клеверлі сказав: «Відтоді, як лейбористи відмовилися від наших засобів стримування, все більше і більше човнів перетинають канал із все більшою кількістю людей. Вони подали неправильний сигнал, відчинивши двері замість того, щоб зробити все необхідне, щоб зупинити ці небезпечні переходи».

Daily Mail зазначає, що лейбористи прискорять скасування планів попереднього уряду щодо вивезення нелегальних мігрантів у Руанду. Втім, прессекретар нового прем’єр-міністра спростував припущення про те, що відмова від схеми Руанди погіршила ситуацію, заявивши, що немає «жодного зв’язку» між відмовою від неї та кількістю прибулих. «Ми фактично зосереджені на тому, щоб запрацювати імміграційна система, яка зможе обробляти справи та боротися з бандами, які цим керують», – додав він. План прем'єр-міністра передбачає створення нового Командування охорони кордону, яке об'єднає існуючі імміграційні підрозділи з новими повноваженнями в стилі боротьби з тероризмом.

Як пише видання, близько 90 тис. мігрантів, які очікують на депортацію в ту африканську країну, зможуть подати клопотання про надання притулку у Великій Британії. За оцінками Ради у справах біженців, від 60 до 90 тис. осіб отримають притулок, незважаючи на те, що вони в'їхали до країни нелегально. Ймовірно, пріоритет віддаватимуть прохачам притулку із «безпечних країн», таких як  Індія, В'єтнам, Албанія та Єгипет. Мігранти із цих країн становлять близько 30% від загальної кількості біженців.

До слова, у Великій Британії значно підвищили нижню межу заробітку для подання заяви на отримання візи для возз'єднання сім'ї мігрантів. Це ще один крок в урядовій програмі посилення матеріальних умов міграції. 

Читайте також: Велика Британія знайшла нові країни, аби висилати мігрантів – The Times
Теги: подорож Єгипет мігранти Індія Велика Британія рекорд притулок Албанія прессекретар Daily Mail Ріші Сунак міністр

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