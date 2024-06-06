Ставлення до біженців у Нідерландах суттєво змінилось: дані дослідження

Dutch News: Ставлення до прохачів притулку стає жорсткішим у голландському суспільстві

Ставлення до біженців та іммігрантів у Нідерландах стає жорсткішим, незалежно від того, які політичні погляди мають ггромадяни країни. Про це пише Dutch News.

Голландці незалежно від того, яку партію підтримують, вважають міграцію найбільшою проблемою своєї країни. Такими є дані опитування, опублікованого соціологічною компанією Ipsos I&O.

«У Нідерландах існує широке прагнення обмежити міграцію незалежно від політичних переваг, і близько семи з десяти респондентів хочуть, щоб Європейський Союз робив більше для скорочення міграції».

Минулого року 91% лівих та ліберальних виборців вважали, що Нідерланди несуть «моральне зобов'язання» піклуватися про осіб, які шукають притулку, порівняно з 83% цього року. Згідно з минулорічним опитуванням, 44% виборців Народної партії за свободу і демократію погодилися з цією заявою, але у 2024 році лише 38% підтримають прийом прохачів притулку. Зокрема, прихильники Голландської аграрної партії, Руху фермерів та громадян та Партії свободи хочуть обмежити міграцію на рівні ЄС.

Дослідження також показує, що 68% респондентів вважають за краще обмежити кількість «прохачів притулку», які прибувають із безпечних країн, тоді як 46% хочуть обмежити кількість мігрантів, які прибувають у результаті возз'єднання сімей. 34% учасників опитування хотіли б бачити скорочення кількості людей, які приїжджають до Нідерландів на низькокваліфіковану роботу. 32% і 26% респондентів вважають за доцільне скоротити частку іноземних студентів та скоротити кількість віз, що видаються висококваліфікованим мігрантам.

Тільки кожен п'ятий респондент вважає, що міграція приносить економіці Нідерландів більше, ніж коштує, і майже третина вважає, що міграція коштує державі Нідерландів значні суми грошей. Майже половина респондентів хочуть поновити прикордонний контроль у рамках Європейського союзу із забороною на в'їзд до країни.Дослідження проводилося в квітні і охоплювало репрезентативну вибірку з 2200 осіб.

Нагадаємо, влада Нідерландів планує запровадити для українських біженців нове правило – працевлаштованих людей зобов’яжуть оплачувати проживання у муніципальних притулках. У муніципалітеті Гільверсюм українців вже найближчим часом проситимуть робити внески, повідомляє hilversumsnieuws.nl. Муніципальна влада Гільверсюма вирішила до того часу просити українських біженців віком від 18 років сплачувати внески за проживання добровільно. Йдеться про два центри прийому у місті.