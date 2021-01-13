Російські силовики оголосили в розшук Навального

Навальний заявив, що прилетить до Москви в неділю, 17 січня

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) оголосила в розшук Олексія Навального.

Відповідні документи виявилися в розпорядженні Telegram-каналу Mash, проте офіційного підтвердження даними поки немає.

Згідно з ними, опозиціонер перебуває в розшуку з 29 грудня 2020 року. При цьому розшукову справу було відкрито 27 листопада. У постанові зазначено, що Навальний не відмічався у справі «Ів Роше» і ігнорував контроль.

Засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) повідомив ФСВП один раз - 23 листопада, повідомивши, що знаходиться на реабілітації і не може назвати термін повернення в Росію. В результаті співробітники служби вирішили, що опозиціонер ухиляється від контролю.

Раніше Навальний анонсував своє повернення на батьківщину. За його словами, нарешті настав момент, коли він майже видужав і може повернутися додому. Опозиціонер заявив, що прилетить до Москви в неділю, 17 січня.

В кінці грудня Слідчий комітет (СК) порушив кримінальну справу стосовно Навального. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 159 КК РФ ( «Шахрайство в особливо великому розмірі»), через збір пожертвувань в ряд фондів.

Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований до лікарні в Омську. Потім опозиціонера перевезли на лікування до німецької клініки «Шаріте». Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Згодом на своєму YouTube каналі Олексій Навальний оприлюднив фільм-розслідування на основі розслідування групи Bellingcat, в якому стверджується, що співробітники ФСБ стежили за опозиціонером і ймовірно саме вони причетні до його отруєння.