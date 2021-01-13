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    У світі

    Російські силовики оголосили в розшук Навального

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    Олексій Навальний перебуває в розшуку з 29 грудня 2020 року - Російські силовики оголосили в розшук Навального
    Олексій Навальний перебуває в розшуку з 29 грудня 2020 року

    Навальний заявив, що прилетить до Москви в неділю, 17 січня

    Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) оголосила в розшук Олексія Навального.

    Відповідні документи виявилися в розпорядженні Telegram-каналу Mash, проте офіційного підтвердження даними поки немає.

    Згідно з ними, опозиціонер перебуває в розшуку з 29 грудня 2020 року. При цьому розшукову справу було відкрито 27 листопада. У постанові зазначено, що Навальний не відмічався у справі «Ів Роше» і ігнорував контроль.

    Засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) повідомив ФСВП один раз - 23 листопада, повідомивши, що знаходиться на реабілітації і не може назвати термін повернення в Росію. В результаті співробітники служби вирішили, що опозиціонер ухиляється від контролю.

    Раніше Навальний анонсував своє повернення на батьківщину. За його словами, нарешті настав момент, коли він майже видужав і може повернутися додому. Опозиціонер заявив, що прилетить до Москви в неділю, 17 січня.

    В кінці грудня Слідчий комітет (СК) порушив кримінальну справу стосовно Навального. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 159 КК РФ ( «Шахрайство в особливо великому розмірі»), через збір пожертвувань в ряд фондів.

    Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований до лікарні в Омську. Потім опозиціонера перевезли на лікування до німецької клініки «Шаріте». Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

    Згодом на своєму YouTube каналі Олексій Навальний оприлюднив фільм-розслідування на основі розслідування групи Bellingcat, в якому стверджується, що співробітники ФСБ стежили за опозиціонером і ймовірно саме вони причетні до його отруєння.

    Теги: Росія документи Олексій Навальний розшук
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