Поліція Німеччини розслідує можливу атаку звуковою зброєю на дипломатів США

У співробітників посольства в Берліні проявляються симптоми так званого гаванського синдрому

Берлінська поліція з серпня веде розслідування можливої атаки звуковою зброєю на співробітників розташованого в місті американського посольства. Від неї могли постраждати кілька американців у Німеччині і близько 200-в інших країнах, пише «Радіо Свобода».

У співробітників посольства в Берліні відзначені симптоми так званого гаванського синдрому, повідомляє журнал Der Spiegel. Він названий так по першому зафіксованому випадку можливих атак. З кінця 2016 року американські дипломати в Гавані повідомляли про сильні головні болі, нудоту, втому і погіршення координації і слуху.

Вперше про «гаванський синдром» писали в 2016 році, коли співробітники американської дипмісії і їх родичі на Кубі скаржилися на такі симптоми, як втрата слуху, нудота, головні болі і розлад рівноваги. Після цього Вашингтон вислав 15 кубинських дипломатів через нездатність острівної держави вжити належних заходів для захисту американського персоналу. Агентство Associated Press тоді отримало аудіозапис атаки і описало турбують звуки: «високочастотний звук цвіркунів, поєднаний з дряпанням нігтями по дошці».

Журнал Politico в травні повідомляв, що організаторами атаки може виступати російська військова розвідка ГРУ, проте точних доказів цьому поки немає. Один з останніх випадків можливого впливу зафіксований кілька тижнів тому-постраждалим міг стати співробітник ЦРУ, який супроводжував у поїздці до Індії директора служби Вільяма Бернса, передає The New York Times.

Імовірно, синдром виникає після впливу звуковим або мікрохвильовим зброєю. У п'ятницю президент США Джо Байден підписав закон про виплату компенсацій постраждалим від Гаванського синдрому. Документ був підтриманий в Конгресі представниками Демократичної і Республіканської партій.

Раніше, у США заявили, що країні необхідно помститися Росії за випадки прояву «гаванського синдрому» у американських держслужбовців за кордоном. Про це заявив оглядач американського видання 19fortyfive Джейсон Кіллмейер.

За його словами, інциденти з нездужанням у американців відбуваються не без «втручання ззовні». Консенсус полягає в тому, що в цих атаках винна Москва, підкреслив журналіст. Він також додав, що, ймовірно, для подібних атак використовується зброя зі спрямованою енергією.