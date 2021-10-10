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    Поліція Німеччини розслідує можливу атаку звуковою зброєю на дипломатів США

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    Дослідники загадково синдрому стверджують, що розлади проявляються через звукове втручання - Поліція Німеччини розслідує можливу атаку звуковою зброєю на дипломатів США
    Дослідники загадково синдрому стверджують, що розлади проявляються через звукове втручання
    фото з відкритих джерел

    У співробітників посольства в Берліні проявляються симптоми так званого гаванського синдрому

    Берлінська поліція з серпня веде розслідування можливої атаки звуковою зброєю на співробітників розташованого в місті американського посольства. Від неї могли постраждати кілька американців у Німеччині і близько 200-в інших країнах, пише «Радіо Свобода».

    У співробітників посольства в Берліні відзначені симптоми так званого гаванського синдрому, повідомляє журнал Der Spiegel. Він названий так по першому зафіксованому випадку можливих атак. З кінця 2016 року американські дипломати в Гавані повідомляли про сильні головні болі, нудоту, втому і погіршення координації і слуху.

    Вперше про «гаванський синдром» писали в 2016 році, коли співробітники американської дипмісії і їх родичі на Кубі скаржилися на такі симптоми, як втрата слуху, нудота, головні болі і розлад рівноваги. Після цього Вашингтон вислав 15 кубинських дипломатів через нездатність острівної держави вжити належних заходів для захисту американського персоналу. Агентство Associated Press тоді отримало аудіозапис атаки і описало турбують звуки: «високочастотний звук цвіркунів, поєднаний з дряпанням нігтями по дошці».

    Журнал Politico в травні повідомляв, що організаторами атаки може виступати російська військова розвідка ГРУ, проте точних доказів цьому поки немає. Один з останніх випадків можливого впливу зафіксований кілька тижнів тому-постраждалим міг стати співробітник ЦРУ, який супроводжував у поїздці до Індії директора служби Вільяма Бернса, передає The New York Times.

    Імовірно, синдром виникає після впливу звуковим або мікрохвильовим зброєю. У п'ятницю президент США Джо Байден підписав закон про виплату компенсацій постраждалим від Гаванського синдрому. Документ був підтриманий в Конгресі представниками Демократичної і Республіканської партій.

    Раніше, у США заявили, що країні необхідно помститися Росії за випадки прояву «гаванського синдрому» у американських держслужбовців за кордоном. Про це заявив оглядач американського видання 19fortyfive Джейсон Кіллмейер.

    За його словами, інциденти з нездужанням у американців відбуваються не без «втручання ззовні». Консенсус полягає в тому, що в цих атаках винна Москва, підкреслив журналіст. Він також додав, що, ймовірно, для подібних атак використовується зброя зі спрямованою енергією.

    Теги: розвідка США Німеччина зброя радіо військові розслідування поліція Вашингтон
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    Поліція Німеччини розслідує можливу атаку звуковою зброєю на дипломатів США