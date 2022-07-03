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    Соціум

    Німецька міністерка виступила проти бойкоту російської культури

    Чиновниця назвала &laquo;отрутою для демократії&raquo; російську пропаганду - Німецька міністерка виступила проти бойкоту російської культури
    Чиновниця назвала «отрутою для демократії» російську пропаганду
    Фото: Facebook Клаудії Рот

    «Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова!»

    Міністр з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот вважає, що бойкотувати російську культуру неправильно. Про це вона сказала в інтерв'ю Аugsburger Аllgemeine.

    Рот назвала «отрутою для демократії» російську пропаганду, але вважає «цілком неправильним бойкот усього, що становить російську культуру».

    «Існує велика невизначеність щодо того, як ставитися до російської культури. Я вважаю, що бойкот – це зовсім неправильно, тому що найчастіше російські митці намагаються зберегти останні свободи», – сказала вона.

    На думку німецької чиновниці, існує «велика російська культура, це може бути музика, література, Чехов».

    «Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова!» – сказала вона.

    Рот також зазначила, що «люди в Україні почуваються європейцями», борються за свободу і за демократичні права, які в Європі вважають само собою зрозумілими.

    Зазначимо, що Клаудія Рот перша з уряду Німеччини відвідала Україну після початку широкомасштабного вторгнення РФ, вона приїхала до Одеси на початку червня. Вона також виступала за захист українських культурних діячів, які отримали притулок у Німеччині.

    Нагадаємо, 19 червня Верховна Рада ухвалила закон про заборону виконання російської музики в українських медіа та громадському просторі. «За» проголосували 303 народних депутатів.

    Також парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.

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    Теги: росія Німеччина війна музика культура Україна #stoprussia
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    Німецька міністерка виступила проти бойкоту російської культури