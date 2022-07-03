Німецька міністерка виступила проти бойкоту російської культури

«Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова!»

Міністр з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот вважає, що бойкотувати російську культуру неправильно. Про це вона сказала в інтерв'ю Аugsburger Аllgemeine.

Рот назвала «отрутою для демократії» російську пропаганду, але вважає «цілком неправильним бойкот усього, що становить російську культуру».

«Існує велика невизначеність щодо того, як ставитися до російської культури. Я вважаю, що бойкот – це зовсім неправильно, тому що найчастіше російські митці намагаються зберегти останні свободи», – сказала вона.

На думку німецької чиновниці, існує «велика російська культура, це може бути музика, література, Чехов».

«Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова!» – сказала вона.

Рот також зазначила, що «люди в Україні почуваються європейцями», борються за свободу і за демократичні права, які в Європі вважають само собою зрозумілими.

Зазначимо, що Клаудія Рот перша з уряду Німеччини відвідала Україну після початку широкомасштабного вторгнення РФ, вона приїхала до Одеси на початку червня. Вона також виступала за захист українських культурних діячів, які отримали притулок у Німеччині.

Нагадаємо, 19 червня Верховна Рада ухвалила закон про заборону виконання російської музики в українських медіа та громадському просторі. «За» проголосували 303 народних депутатів.

Також парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.

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