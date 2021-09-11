У Росії впродовж двох років хочуть реалізувати план «зникнення інтернету» – Грозєв

Швидкість інтернету буде суттєво знижена

У Росії підготовлено план «зникнення інтернету». Про це на форумі Lennart Meri Conference заявив болгарський журналіст, розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

«Маємо інформацію, що зараз підготовлено конкретний план зникнення інтернету в Росії за допомогою системи акредитації усіх хостинг-провайдерів. Ті, кого акредитують, будуть зобов'язані надавати повну інформацію, зокрема SSL-сесії, логіни, IP-адреси, не буде жодної взагалі анонімності», – сказав він.

За словами розслідувача, «ті, кого не буде акредитовано, зокрема YouTube, узагалі всі всесвітні, Twitter тощо, у них поступово, протягом двох років обмежуватиметься швидкість».

«Крайня швидкість інтернету за два роки буде 24 кбіт/с», – зазначив Грозєв. Він пояснив, що це та швидкість, із якою упродовж 1990-х років приєднувалися до інтернету з телефона.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

У липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського, та нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі та депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада. Бурба був звільнений.

Нагадаємо, видання Bellingcat опитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі.

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