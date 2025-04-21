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Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері
Щодо ракет, дипломат переконаний: ніхто не запевнятиме Росію, що Німеччина не надаватиме Україні Taurus
фото: rferl.org

«Атака на Суми була чітко сприйнята не лише німецькими генералами, але й майбутнім канцлером як акт агресії, який є злочином»

У новій коаліційній угоді відзначається, що Німеччина розширить військову допомогу Україні. Посол Німеччини в Україні у 2008-2012 роках Ганс-Юрген Гаймзьот вірить, що новий канцлер Фрідріх Мерц займе більш активну проукраїнську позицію, про що дипломат сказав в інтервʼю «Главкому».

«У коаліційній угоді відзначається, що Німеччина розширить військову допомогу Україні. Більше того, я вірю, що новий канцлер буде більше проактивний у підтримці України і шукатиме підтримку серед інших союзників для захисту України», – наголосив Гаймзьот.

Щодо ракет Taurus, дипломат переконаний: ніхто не запевнятиме Росію, що Німеччина не надаватиме Україні їх.

«Але питання в іншому, чи справді такі ракети найбільше потрібні Україні саме зараз. Можливо, це вид озброєнь, які не є найнеобхіднішими в даний момент», – зауважив фахівець.

На його думку, потрібно змінити сприйняття щодо Росії, зокрема щодо її заяв про ескалацію у випадку надання Україні з боку Заходу якихось нових видів озброєнь.

«І зокрема атака на Суми була чітко сприйнята не лише німецькими генералами, але й майбутнім канцлером як акт агресії, який є злочином. А як ми знаємо, злочин завжди є ескалацією. Це вбивство цивільних, а потім і рятувальників, які прибули на місце вибуху ракети. Злочин у Сумах знову демонструє нам тип нелюдської поведінки з російської сторони», – наголосив дипломат.

Гаймзьот також прокоментував заяви Мерца, що «країна в стані війни не може стати ні членом НАТО, ні членом Європейського Союзу».
 
«Мені важко давати прогнози щодо дат вступу вашої країни до обох організацій. Можу лише нагадати, що на саміті НАТО у Вашингтоні торік було заявлено, що Україну приймуть до Альянсу, «коли члени альянсу погодяться і умови будуть виконані». Так було відзначено у підсумковій декларації», – підсумував експосол.

Раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди підтримував передачу ракет Taurus Україні, якщо це рішення узгодять з європейськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

«Я завжди казав, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus), але лише за узгодженням з європейськими партнерами», – сказав Мерц.

До слова, наприкінці 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією.

Як відомо, Фрідріха Мерца, лідера німецьких консерваторів, можуть затвердити на посаді нового канцлера Німеччини вже на початку травня. У разі призначення його перший закордонний візит, ймовірно, відбудеться до України.

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Теги: Німеччина Фрідріх Мерц

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