У Франції викрадено витвір Сальвадора Далі вагою 150 кг: чим він унікальний

Власник викраденої обкладинки заплатив за книгу мільйони євро

У Франції невідомі викрали 150-кілограмову обкладинку «Книги Апокаліпсиса», яку створив видатний художник Сальвадор Далі. Ця книга вважається однією з найважчих у світі та коштує сотні тисяч доларів. Чим унікальний цей витвір та що відомо про викрадення, пише «Главком» із посиланням на Le Monde.

Чим унікальна «Книга Апокаліпсиса» та її обкладинка

«Книга Апокаліпсиса», також відома як «Книга Одкровення» або «Апокаліпсис святого Івана», вийшла у 1958 році. Автором книги є французький видавець Жозеф Форе. Книга створена за текстом святого Івана та текстами ще 14 відомих художників і письменників XX століття.

Сальвадор Далі взяв творчу участь у створенні книги. Він створив для неї велику обкладинку вагою 150 кг з бронзи, яку прикрасив золотом, дорогоцінним камінням і морськими мушлями. Ба більше, обкладинка також містила цвяхи, деталі годинникових механізмів, медальйони тощо.

В місті Іссуар було викрадено обкладинку «Книги Апокаліпсиса», яку створив Сальвадор Далі фото: AFP

У центрі композиції Далі розмістив невелику фігуру Христа на золотій тарілці. Створення обкладинки також має особливу історію. Сальвадор Далі, для того, щоб надати обкладинці незвичайної фактури, обпалював матеріали, бив молотом і стріляв по них.

Загальна вага книги разом із пергаментними сторінками становила близько 210 кг. Вага самої обкладинки сягає близько 150 кг. «Книга Апокаліпсиса» неодноразово була представлена на виставках у різних країнах світу. Зрештою зі складу у Швейцарії вона потрапила на аукціон, де у 2003 році її придбав Крістіан Каруцос. На момент створення книгу оцінювали у 2 млн французьких франків – близько 305 тис. євро. За тодішніми мірками це робило її найдорожчою книгою у світі. Однак для Каруцоса книга коштувала мільйони євро.

Що відомо про викрадення

Як повідомило видання Le Figaro, викрадення відбулося 5 жовтня. Зникнення обкладинки книги виявив власник книги, художник і реставратор Крістіан Каруцос. Витвір зберігався у приватному Центрі сучасного мистецтва імені Крістіана Каруцоса в місті Іссуар.

Як розповів Крістіан Каруцос, зловмисники пошкодили ворота та проникли до музею, а також понівечили вітрину, де зберігалася обкладинка книги. Проте сама книга (пергаменти) залишилася у музеї. Річ у тім, що під час останньої виставки була представлена лише обкладинка. Нині триває розслідування.

Нагадаємо, на Лазуровому узбережжі Франції в Кань-сюр-Мер пограбували музей Огюста Ренуара. Зловмисники потрапили на камери та втекли з картинами видатного художника, тож усе пограбування записали камери. Одну з викрадених картин вони загубили в музеї, коли втікали з місця злочину.