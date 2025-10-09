Головна Світ Соціум
Названо лауреата Нобелівської премії-2025 з літератури

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ласло Краснагоркаї – угорський письменник
фото: The Nobel Prize/Х

У 2015 році Ласло Краснагоркаї отримав Міжнародну Букерівську премію

Угорський письменник Ласло Краснагоркаї став лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Нобелівської премії у соцмережі Х.

Нобелівська премія з літератури присуджена угорському письменнику «за його переконливу та пророчу творчість, яка в умовах апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва».

Як відомо, Ласло Краснагоркаї народився 1954 року в невеликому містечку Дьюла на південному сході Угорщини. У першому романі «Сатананго» (1985) події відбуваються у віддалені сільській місцевості. Текст став літературною сенсацією в Угорщині, за цим романом зняли однойменний фільм.

У 2015 році Ласло Краснагоркаї отримав Міжнародну Букерівську премію. Нобелівський комітет додав, що письменник дотримується центральноєвропейської літературної традиції, що сягає до Франца Кафки та Томаса Бернгарда. Також його прозі характерні абсурдизм та гротескність.

До слова, Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини цьогоріч отримали американські вчені Мері Брунков і Фред Рамсделл та японський науковець Шимон Сакакучі. Троє науковців відзначені за революційні відкриття в галузі периферичної імунної толерантності, яка запобігає шкоді, яку імунна система може завдати організму.

Також Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики 2025 року. Нагороду здобули Джон Кларк, Майкл Деворет і Джон Мартініс.

Зокрема, Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з хімії 2025 року. Нагороду здобули японський науковець Сусуму Кітагава, британець Річард Робсон та американець Омар Ягхі.

