Одна з країн почала платити кошти за читання книжок

Учасникам програми нараховують віртуальні монети за щонайменше 15 хвилин читання на день

У країні запустили програму, яка має заохотити людей менше часу проводити у соцмережах і більше читати

У Сінгапурі запустили національну програму ReadSG, учасникам якої нараховуватимуть віртуальні монети за щоденне читання. Їх можна буде обміняти на невелику грошову винагороду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як працюватиме програма

Учасникам потрібно читати щонайменше 15 хвилин на день і фіксувати свої сесії на урядовій платформі. За кожну таку сесію нараховують 20 віртуальних монет.

Один сінгапурський долар можна отримати після накопичення 1000 монет. Водночас зарахувати можна лише одну читацьку сесію на день. Таким чином, для отримання першої виплати потрібно виконати щонайменше 50 щоденних сесій читання.

Програма є частиною п'ятирічного національного руху ReadSG, який започаткувала Національна бібліотечна рада Сінгапуру.

У країні хочуть боротися з «думскролінгом»

Ініціатива має привернути увагу до проблеми тривалого споживання короткого цифрового контенту та безперервного гортання соцмереж.

Голова Національної бібліотечної ради Мелісса Там наголосила, що звичка до регулярного читання формується поступово. Саме тому організатори зробили ставку на короткі щоденні сесії, а не на тривале читання за один раз.

Сінгапур уже використовував фінансові стимули для заохочення здорових звичок. Зокрема, людям пропонували винагороди за фізичну активність і виконання цілей щодо кількості кроків.

Водночас у Сінгапурі не спостерігається повної відсутності інтересу до читання: 15-річні школярі країни показали найвищі у світі результати з читацької грамотності в дослідженні PISA 2025.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що українські 15-річні школярі взяли участь у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2025. У тестуванні взяли участь 8962 підлітки з 297 шкіл у 17 регіонах України. Найнижчий середній результат українські учні показали з читання – 418 балів, з математики школярі набрали в середньому 431 бал, а з природничих наук – 448 балів. Базового рівня з читання не досягли 45% учасників, з математики – 46%.