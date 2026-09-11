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Зеленський заявив, що Україна уклала Drone Deal з Канадою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський заявив, що Україна уклала Drone Deal з Канадою
Зеленський: Дякуємо Канаді за справжнє партнерство
фото: Офіс президента

Канада готова замовляти великі обсяги дронів, і 30% виробленого буде передаватися Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання першої угоди Drone Deal із державою Американського континенту, якою стала Канада. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Зеленського.

Перебуваючи в Альберті разом із прем’єр-міністром Марком Карні, він оглянув зразки безпілотників, які першими запрацюють у межах цієї домовленості. «Канада готова замовляти великі обсяги, і 30% виробленого буде передаватися Україні», – зазначив глава держави.

Також Зеленський наголосив на потребі протидії новим загрозам та висловив вдячність канадським партнерам за підтримку. «Зараз нам потрібно знайти та масштабувати рішення для захисту України від реактивних шахедів. Ми працюємо над цим і будемо ділитися напрацюваннями та рішеннями з нашими партнерами. Допомагаємо тим, хто допомагає нам», – підкреслив президент.

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Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Канада готова посилити тиск на Росію та її союзників, якщо Кремль відмовиться від переговорів.

За словами Карні, Канада готує новий пакет санкцій проти Росії. Оттава також продовжує оновлювати обмеження щодо компонентів, які можуть використовуватися для виробництва балістичної зброї, а також проти російського «тіньового флоту».

Також Канада допоможе Україні пройти складну зиму та продовжить підтримку держави. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час спільної заяви з президентом України Володимиром Зеленським.

Карні пообіцяв канадську допомогу із кредитами для закупівлі природного газу, а також підтримку України у відновленні. Йшлося і про подальшу економічну та оборонну співпрацю між країнами. Окремо прем’єр Канади відзначив внесок української громади у розвиток Канади протягом десятиліть.

Теги: Канада Володимир Зеленський Україна дрон Марк Карні

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