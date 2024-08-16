Стало відомо, яка країна стала рекордсменом за кількістю заражень мавпячою віспою

Europa Press: Іспанія стала лідером за кількістю заражень мавпячою віспою у Європі

З початку спалаху мавпячої віспм у 2022 році в Іспанії було зареєстровано 8104 випадки зараження, що стало рекордним показником у Європі. Про це пише Europa Press з посиланням на інформацію МОЗ країни. Серед іспанських міст лідерами за кількістю інфікованих виявилися Мадрид (2770 випадків) та Каталонія (2452 випадки).

«Так, 2024 року в королівстві з мавпячою віспою зіткнулися 264 особи станом на 8 серпня. Більшість заражень спостерігається серед чоловіків які мали середній вік 37 років. Трійку лідерів серед європейських країн, окрім Іспанії, поділили Франція та Велика Британія», – зазначили журналісти.

До цього глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус звернув увагу, що епідемія mpox, більш відомого як віспа мавп, оголошена надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. За його словами, ситуація має міжнародне значення.

До слова, у Швеції виявили перший за межами Африки випадок штаму мавпячої віспи під назвою Clade I, який вважається заразнішим та смертоноснішим за попередній варіант. Очільниця шведського Агентства громадської охорони здоров’я Олівія Вігзелл розповіла, що людина інфікувалася під час перебування у частині Африки, де фіксується великий спалах Clade I.