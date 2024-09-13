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ВООЗ схвалила першу вакцину проти мавпячої віспи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ВООЗ схвалила першу вакцину проти мавпячої віспи
Вакцина проти віспи мавп є дводозовою інʼєкцією для людей віком від 18 років, проте може бути використана також для немовлят і дітей, а також для вагітних і осіб з ослабленим імунітетом
фото з відкритих джерел

З початку глобального спалаху у 2022 році понад 120 країн підтвердили 103 тис. випадків захворювання на мавпячу віспу

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину від компанії Bavarian Nordic як першу вакцину проти мавпячої віспи, яка нині відома як mpox. Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

Вакцина, яка є дводозовою інʼєкцією для людей віком від 18 років, може бути використана також для немовлят і дітей, а також для вагітних і осіб з ослабленим імунітетом у випадках, коли переваги переважають потенційні ризики.

ВООЗ також рекомендує одноразову дозу вакцини в умовах обмежених запасів. Дослідження показали, що однодозова вакцина Mva-Bn, введена перед зараженням, забезпечує 76% захисту від mpox, а дві дози гарантують приблизно 82% ефективності.

Біотехнологічна компанія Bavarian Nordic запевняє, що може поставити «ще 50 млн доз» протягом наступних 12–18 місяців, крім 13 млн доз, про які вже було оголошено для доставки до 2025 року. Компанія також веде переговори зі світовими регуляторами про новий спосіб виробництва вакцини, що дозволить прискорити процес.

З початку глобального спалаху у 2022 році понад 120 країн підтвердили 103 тис. випадків захворювання на mpox. Лише у 2024 році зафіксовано 25 237 імовірних і підтверджених випадків, а також 723 смерті від різних спалахів у 14 країнах Африканського регіону.

Нагадаємо, у Швеції виявили перший за межами Африки випадок штаму мавпячої віспи під назвою Clade I, який вважається заразнішим та смертоноснішим за попередній варіант.

Як повідомлялося, в Африці серед біженців зареєстровано не менше ніж 88 випадків захворювання на віспу мавп (mpox), з них 68 серед біженців у Демократичній Республіці Конго.

До слова, новий вірус мавпячої віспи мутує швидше, ніж очікувалося. Проблемою є і той факт, що, окрім несподівано швидкої мутації, вірус поширюється часто в регіонах, де експерти не мають фінансування та обладнання для його належного відстеження. 

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Теги: мавпяча віспа вакцинація ВООЗ

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