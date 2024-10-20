На окупованих територіях росіяни посилили фільтрацію підлітків – Центр нацспротиву

Росіяни планують додатково перевіряти громадян на окупованих територіях, які не досягли повноліття

На тимчасово окупованих територіях України загарбники посилили фільтраційні заходи серед підлітків під приводом «запобігання злочинності». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Під приводом наведення правопорядку і попередження злочинності серед дітей та підлітків на тимчасово окупованих територіях України посилилися фільтраційні заходи. Тільки за цей рік на тимчасово окупованій Донеччині росіяни взяли на облік 263 неповнолітніх. Серед них – 16 осіб, яких вважають «екстремістами». Йдеться насамперед про дітей з проукраїнськими поглядами. Таких українців відправляють на примусове обстеження або й лікування у психіатричні заклади», – йдеться у повідомленні.

Окупанти продовжують здійснювати систематичні фільтраційні заходи, спрямовані на витіснення населення, яке не належить до «російської національності». Зокрема, військові ЗС РФ та представники окупаційних адміністрацій перевіряють квартири осіб, яким заборонено в'їзд на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

У Центрі додали, що росіяни продовжують не просто витісняти з тимчасово окупованих територій патріотично налаштованих щодо України людей, а й жорстко їх переслідувати.

Нагадаємо, російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія», використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.

До слова, Центр національного спротиву повідомляє про критичну ситуацію з медичним обслуговуванням цивільного населення на тимчасово окупованих територіях сходу України. Згідно з інформацією, місцеві лікарні масово відмовляються приймати громадян для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, стало відомо, що російські окупанти та їхні колаборанти знову влаштували тур для іноземних журналістів на тимчасово окупованих територіях України.