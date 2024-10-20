Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На окупованих територіях росіяни посилили фільтрацію підлітків – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На окупованих територіях росіяни посилили фільтрацію підлітків – Центр нацспротиву
Росіяни посилюють фільтрацію на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Росіяни планують додатково перевіряти громадян на окупованих територіях, які не досягли повноліття

На тимчасово окупованих територіях України загарбники посилили фільтраційні заходи серед підлітків під приводом «запобігання злочинності». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Під приводом наведення правопорядку і попередження злочинності серед дітей та підлітків на тимчасово окупованих територіях України посилилися фільтраційні заходи. Тільки за цей рік на тимчасово окупованій Донеччині росіяни взяли на облік 263 неповнолітніх. Серед них – 16 осіб, яких вважають «екстремістами». Йдеться насамперед про дітей з проукраїнськими поглядами. Таких українців відправляють на примусове обстеження або й лікування у психіатричні заклади», – йдеться у повідомленні.

Окупанти продовжують здійснювати систематичні фільтраційні заходи, спрямовані на витіснення населення, яке не належить до «російської національності». Зокрема, військові ЗС РФ та представники окупаційних адміністрацій перевіряють квартири осіб, яким заборонено в'їзд на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

У Центрі додали, що росіяни продовжують не просто витісняти з тимчасово окупованих територій патріотично налаштованих щодо України людей, а й жорстко їх переслідувати.

Нагадаємо, російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія», використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.

До слова, Центр національного спротиву повідомляє про критичну ситуацію з медичним обслуговуванням цивільного населення на тимчасово окупованих територіях сходу України. Згідно з інформацією, місцеві лікарні масово відмовляються приймати громадян для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, стало відомо, що російські окупанти та їхні колаборанти знову влаштували тур для іноземних журналістів на тимчасово окупованих територіях України. 

Читайте також:

Теги: окупанти військові окуповані території влада населення росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті станом на 19 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2024 року
Вчора, 00:00
Всі шестеро російських солдатів прибули до Парижа окремими авіарейсами
Франція дозволила шести російським дезертирам перебувати в країні – The Guardian
17 жовтня, 21:36
Протягом доби РФ втратила 17 танків
Втрати ворога станом на 17 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
17 жовтня, 08:16
Як-130 – це навчально-бойовий літак для підготовки пілотів
У Росії впав навчально-бойовий літак Як-130
10 жовтня, 14:15
Станом на ранок 9 жовтня у Феодосії продовжує палати нафтобаза
У Феодосії третю добу горить атакована нафтобаза: нові фото пожежі
9 жовтня, 12:24
Ціль росіян – знищити Україну як таку
Чому у Східній Європі не до кінця розуміють Україну?
2 жовтня, 09:24
Китай проти розширення боїв в Україні
Китай в ООН застеріг від розширення карти війни в Україні
29 вересня, 02:04
Окупанти впритул підійшли до Вугледара
Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW
25 вересня, 06:04
У Франківську не було жодних повідомлень стосовно будь-яких злочинів, скоєних на мовному ґрунті
У Франківську побили «мовного інспектора»: фахівці пояснили, навіщо росіяни поширили фейк
22 вересня, 15:37

Події в Україні

На окупованих територіях росіяни посилили фільтрацію підлітків – Центр нацспротиву
На окупованих територіях росіяни посилили фільтрацію підлітків – Центр нацспротиву
Агент українського партизанського руху провів диверсію на Херсонщині
Агент українського партизанського руху провів диверсію на Херсонщині
Ворог мав успіх на Донеччині і Курщині, а ЗСУ просунулись під Куп'янськом – звіт ISW
Ворог мав успіх на Донеччині і Курщині, а ЗСУ просунулись під Куп'янськом – звіт ISW
Курська операція вплинула на бажання РФ обмінюватись полоненими – ISW
Курська операція вплинула на бажання РФ обмінюватись полоненими – ISW
Пропагандисти завозять у Маруіполь іноземних журналістів-маріонеток
Пропагандисти завозять у Маруіполь іноземних журналістів-маріонеток
Бійці батальйону Ахіллес показали, як нищать 17 одиниць техніки РФ біля Кругляківки
Бійці батальйону Ахіллес показали, як нищать 17 одиниць техніки РФ біля Кругляківки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
43K
Україна віддала РФ кадирівця, який потрапив у полон у худі вартістю $2 тис.
17K
Залучення військ КНДР до війни в Україні: Франція стривожила заявою
17K
Відомий комбат, Герой України, розповів, яку незвичну роботу мав до війни
12K
Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми
7040
Білорусь відправила своїх військових до Росії: мета

Новини

Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу
Сьогодні, 03:17
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:55
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
Вчора, 06:42

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua