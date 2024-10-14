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Генпрокурор Костін закликав владу Бразилії заарештувати Путіна, якщо той приїде на саміт G20

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Генпрокурор Костін закликав владу Бразилії заарештувати Путіна, якщо той приїде на саміт G20
Дмитро Пєсков заявив журналістам, що рішення Путіним щодо відвідування саміту G20 поки не ухвалене
фото: ТАСС

Костін наголосив, що міжнародній спільноті необхідно згуртуватися, щоб змусити російського диктатора відповісти за свої злочини

Володимир Путін у листопаді може відвідати саміт G20, що відбудеться у Бразилії. Генеральний прокурор України Андрій Костін звернувся до влади країни із закликом заарештувати російського диктатора. Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

Костін наголосив, що міжнародній спільноті необхідно згуртуватися, щоб змусити російського диктатора відповісти за свої злочини.

Ч«ерез інформацію про те, що Путін може відвідати саміт G20 у Бразилії, я хотів би ще раз наголосити, що бразильська влада як держава-учасниця Римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться приїхати», – підкреслив український генпрокурор.

Він також додав, що у разі арешту Путіна Бразилія підтвердить свій статус демократичної та правової держави.

За словами Костіна, якщо бразильська влада не захоче виконувати ордер на арешт, може виникнути прецедент, при якому лідери, звинувачені в злочинах, зможуть безкарно подорожувати.

Неназвані бразильські чиновники розповіли Reuters, що їхня країна направила президенту РФ стандартне запрошення на зустріч G20, яка відбудеться в Ріо-де-Жанейро 18-19 листопада, але жодних ознак участі диктатора наразі немає.

Своєю чергою, відповідаючи на питання, чи вже прийнято рішення про участь очільника Кремля на саміті Великої двадцятки, його прессекретар Дмитро Пєсков сказав журналістам, що рішення Путіним поки не прийнято. 

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий поговорити з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Однак таких пропозицій не надходило від Берліна. Про це повідомляє російське видання «Інтерфакс». Раніше, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Володимир Путін відмовився обговорювати тему миру в Україні з Олафом Шольцом: «Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнування. У ці дні він не готовий навіть говорити з канцлером Німеччини телефоном».

 

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Теги: путін санкції Генпрокурор саміт арешт прокурор держава Бразилія влада прессекретар Андрій Костін Дмитро Пєсков

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