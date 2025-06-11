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ЄС запускає обов’язкову перевірку віку перед користуванням соцмережами: що потрібно знати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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ЄС запускає обов’язкову перевірку віку перед користуванням соцмережами: що потрібно знати
ЄС запускає обов’язкову перевірку віку через спеціальний додаток
фото із відкритих джерел

Із впровадженням нового додатку користувачі без підтвердженого віку можуть втратити доступ до акаунтів або окремих функцій

Починаючи з 1 липня 2025 року всі дорослі користувачі Інтернету на території Європейського Союзу повинні будуть підтверджувати свій вік за допомогою спеціального мобільного додатка. Це рішення ухвалила Європейська комісія з метою посилення онлайн-безпеки дітей. Без верифікації віку доступ до популярних соцмереж, стримінгових платформ та деяких сайтів буде частково або повністю обмежений. Ініціатива є частиною Регламенту про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), що набрав чинності у серпні 2023 року. Його головна мета – зробити цифровий простір більш безпечним і відповідальним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Планується, що додаток дозволить користувачам підтверджувати свій вік без необхідності надавати особисті дані кожному сайту, який вони відвідують. Це тимчасове рішення. Воно діятиме до запровадження гаманця цифрової ідентифікації ЄС, запланованого на кінець 2026 року.

Серед обов’язкових вимог до платформ:

  • впровадження перевірки віку;
  • використання приватних налаштувань за замовчуванням для профілів неповнолітніх;
  • надання зручних інструментів батьківського контролю.

Як відбуватиметься перевірка віку через додаток?

Розробкою інструменту займаються компанії Scytales і T-Systems. Згідно з планом, додаток буде створено у форматі white-label, що дозволить адаптувати його до технічних і мовних вимог кожної окремої країни ЄС. Тобто у Франції, Польщі чи Німеччині цей додаток може мати різні форми, назви й технічне оформлення, але принцип роботи залишатиметься однаковим: ідентифікація користувача за віком.

Зазначається, що «нові цифрові правила – не питання вибору, а нова реальність Європейського Інтернету».

Які сайти та платформи вимагатимуть перевірки віку?

Верифікація віку стосуватиметься не лише сайтів із відвертим контентом чи азартними іграми. Нові правила охоплюють усі платформи, що мають вікові обмеження, зокрема:

  • YouTube;
  • TikTok;
  • Instagram;
  • Facebook;
  • Snapchat;
  • Pinterest;
  • LinkedIn;
  • X (колишній Twitter).

Більшість цих сервісів дозволяє реєстрацію з 13–16 років, але нині обмеження часто ігноруються. Із впровадженням нового додатку користувачі без підтвердженого віку можуть втратити доступ до акаунтів або окремих функцій.

Європейська комісія вже розпочала офіційні розслідування проти Meta (Facebook, Instagram), TikTok, а також найбільших сайтів для дорослих: Pornhub, Stripchat, XNXX і XVideos. Ці компанії підозрюються в неналежному захисті дітей онлайн. У разі порушення норм передбачені високі штрафи – до 6% від глобального обороту. 

Нагадаємо, Франція, Іспанія та Греція раніше обговорювали запровадження обов'язкових вікових обмежень для користувачів соціальних мереж, включаючи Facebook та X. Крім того, ці країни закликають соцмережі до «відповідного до віку дизайну» та обмеження нав'язливих та тих, які викликають звикання, функцій.

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Теги: Європа правила соцмережі обмеження

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