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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Найгостріша і найточніша зброя журналістів – слово – повинна влучати точно в ціль

glavcom.ua
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Правдиве слово розвіює морок неволі

Вітаючи журналістів в день вашого професійного свята, найперше, хочу подякувати за непросте і водночас дуже відповідальне, важливе служіння. Ви обрали професію, яка в сутності своїй має бути служінням, адже журналістика покликана свідчити правду, правдиво відображати дійсність, викривати оману і брехню, називати речі своїми іменами навіть (і особливо) тоді, коли це не подобається тим, хто боїться бути викритим у злодіяннях, у приховуванні правди.

Під час війни ця місія, це служіння справді набуває надважливої ваги. Найгостріша і найточніша зброя журналістів – слово – повинна влучати точно в ціль. Журналісти є захисниками України від російської пропаганди, напівправди, провокацій, маніпуляцій, фейків та інших форм інформаційної агресії. Правдиве слово розвіює морок неволі, дає знання, внутрішню силу і впевненість, єднає з однодумцями, воно надихає, живить надію, окрилює.

Водночас це служіння сполучене з великою  відповідальністю за те, щоби поширюване слово було правдивим, а не лукавим. Щоби спонукало до кращого, а не живило гріхи й пристрасті.

Дорогі журналісти! Нехай у ваших серцях не згасає зацікавленість і прагнення пізнання. Не прагніть бути для інших суворими суддями, не будьте байдужими спостерігачами чи, тим більше, чиїмись поневоленими прислужниками, не закопуйте свої таланти у землю, не захоплюйтеся сучасними книжниками і фарисеями. Краще наслідуйте євангельський приклад милосердного самарянина, мудрість і розважливість царя Соломона, щедрість та відданість бідної вдови, наполегливість святих апостолів…

Зі святом! Будьте гідні, вільні і правдиві. Нехай Господь допомагає вам нести слово правди. А правда завжди перемагає! Слава Ісусу Христу і слава Україні.

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Джерело
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Теги: журналіст ЗМІ свято

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

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