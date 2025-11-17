Нові мери Сіетла та Нью-Йорка бойкотують каву зі Starbucks

Протестувальники вимагають від керівництва кавового гіганта підвищення заробітної плати та покращення кадрового складу

У США мер Сіетла Кеті Вілсон, яка перемогла на виборах, приєдналася до страйку працівників кав'ярень Starbucks. Так, 13 листопада політик виступила на пікеті страйкарів за кілька годин після перемоги на виборах. Вона заявила, що сама не купує каву у Starbucks і закликала виборців також цього не робити. Про це пише «Главком» із посиланням на kuow.org.

«Коли права трудівників піддаються нападкам, що нам робити? Вставайте і давайте відсіч», – закликала Вілсон.

У матеріалі уточнюється, що страйкарі вимагають від керівництва кавового гіганта підвищення заробітної плати та покращення кадрового складу. Їм обіцяли нові контракти до кінця минулого року, але жодних змін не сталося.

«Я хочу насолоджуватися містом, в якому живу, тому що зараз я просто працюю, сплю і намагаюся вкластися в бюджет, щоб прожити на роботі в Starbucks», – описала поточні умови баристка та член профспілки Емма Кокс.

Заклик Вілсон бойкотувати Starbucks підтримав і новий мер Нью-Йорка Зогран Мамдані. Три дні тому він відмовився від кави компанії, доки її співробітники страйкують.

