Колишній репер та «друг таксистів» став новим мером Нью-Йорка: досьє на Зограна Мамдані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Мамдані вступить на посаду 1 січня 2026 року
фото: ABC News

Демократ Зогран Мамдані увійде в історію як перший мусульманський мер Нью-Йорка

34-річний демократичний соціаліст Зогран Мамдані, чия увага до проблем робітничого класу та особиста харизма привернули увагу громадськості, виграв на виборах мера Нью-Йорка. «Главком» розповідає, що відомо про демократа, який обіцяв протистояти Трампу.

Дитинство в Африці

Народившись в Уганді і вирісши в Кейптауні, Південна Африка, Мамдані переїхав до Нью-Йорка, коли йому було сім років. Він навчався в престижній Бронкській середній школі наук і отримав ступінь бакалавра мистецтв в Боудойнському коледжі. Він є сином Махмуда Мамдані, професора Колумбійського університету, і Міри Наїр, індійської кінорежисерки, серед робіт якої «Міссісіпі Масала» і «Весілля в сезон дощів».

Репер «третьої категорії»

Раніше Мамдані був консультантом з питань житла і, за його власним визначенням, репером «третьої категорії», який виступав під псевдонімом «Містер Кардамон». Його недовга музична кар'єра іноді ставала головним об'єктом атак його опонентів у рекламних роликах.

У музичному кліпі на пісню Nani, реп-композицію, в якій Мамдані віддає данину поваги своїй бабусі та південноазіатській культурі Нью-Йорка, він також з'являється без сорочки, одягнений лише в фартух. Цей образ був використаний в антимамданівських рекламних роликах, щоб висміяти його минулу музичну кар'єру та відсутність досвіду в уряді.

Ендрю Епштейн, помічник кампанії, зазначив, що кар'єра репера Мамдані непрямо допомогла йому в кампанії. «Неймовірним надбанням для будь-кого, хто прагне балотуватися на посаду, є сміливість перед обличчям незручності та здатність подолати природну схильність, яка є у багатьох з нас, не представлятися незнайомцям або робити щось безглузде перед ними», – розповів він CNN.

Передвиборча кампанія

Мамдані – триразовий член законодавчої асамблеї штату, який вступив у передвиборчу гонку на посаду мера як один із кількох очевидних аутсайдерів у перегонах. Однак він впевнено піднімався в рейтингу кандидатів на посаду мера, регулярно публікуючи відео в соціальних мережах, зокрема інтерв'ю з виборцями, які в 2024 році підтримали Трампа через високу вартість життя. Він провів новаторську цифрову кампанію, в якій говорив різними мовами і спілкувався з прихильниками, використовуючи гасло про доступність.  Під час кампанії Мамдані, який є носієм урду, випустив відеоролики на бенгальській, іспанській та арабській мовах.

Одне з його найпам'ятніших відео, яке стало вірусним, було присвячене темі, яку кандидат назвав «халяль-інфляцією». Він вирішив взяти інтерв'ю у вуличних продавців м'яса про високу вартість ведення бізнесу з продажу вуличної їжі в Нью-Йорку. З повним ротом рису та халяльного м'яса Мамдані докладно розповів, як заплутана система дозволів у місті частково винна в цінах на те, що повинно бути дешевою вуличною їжею.

Перший мусульманський мер Нью-Йорка

Мамдані вступить на посаду 1 січня 2026 року. Він успадковує надзвичайно складне місто, в якому проживає 8,5 млн людей, з великою бюрократичною машиною, муніципальним персоналом у складі приблизно 300 тис. осіб і міським бюджетом у розмірі $115 млрд.

Мамдані увійде в історію як перший мусульманський мер Нью-Йорка, перший представник Південної Азії на цій посаді та один з наймолодших мерів, обраних у сучасну епоху. Нещодавно він одружився з Рамою Дуваджі, художницею сирійського походження, яка народилася в Техасі і переїхала до Нью-Йорка, щоб здобути ступінь магістра з ілюстрації. Дуваджі не брала участі в традиційній передвиборчій кампанії разом зі своїм чоловіком, і хоча поки що невідомо, чи буде вона відігравати якусь роль в його політичній карʼєрі на посаді мера, у свої 28 років вона стане першою представницею покоління Z, яка обійме посаду першої леді Нью-Йорка.

«Друг таксистів»

Хоча ідентичність Мамдані як іммігранта і жителя Нью-Йорка з Південної Азії була центральною в його кампанії, його зв'язки з цією спільнотою почали формуватися задовго до того, як він почав балотуватися в мерію. Вперше він потрапив на шпальти національних газет у 2021 році, коли приєднався до нью-йоркських таксистів у 15-денному голодуванні, вимагаючи полегшення надмірного боргового тягаря.

Мамдані має міцні зв'язки з спільнотою таксистів Нью-Йорка, яка в основному складається з іммігрантів, включаючи тисячі південноазіатців, які були серед його найпалкіших прихильників. В останні дні передвиборчої кампанії Мамдані зупинився опівночі біля стоянки таксі в аеропорту Ла-Гуардія, щоб поговорити з таксистами під час зміни.

Нагадаємо, 34‑річний політик-демократ Зогран Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью‑Йорка. Він стане наймолодшим мером міста за понад століття, а також першим мусульманином, першим представником південноазійського походження і першим мером, народженим в Африці.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий обмежити федеральне фінансування Нью-Йорка, якщо кандидат від Демократичної партії Зогран Мамдані переможе на виборах мера міста. 

