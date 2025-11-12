Головна Світ Політика
Нью-Йорк проти Трампа: стало відомо, що робитиме новий мер Мамдані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Нью-Йорк проти Трампа: стало відомо, що робитиме новий мер Мамдані
Протистояння Трампа і нового мера Нью-Йорка загострюється
Мамдані побоюється введення Нацгвардії та ICE

Обраний мер Нью-Йорка Зохран Мамдані повідомив в інтерв'ю NBC, що збирається зателефонувати президенту Дональду Трампу до свого вступу на посаду. Про це пише «Главком».

«Я зв'яжуся з Білим домом в міру підготовки до вступу на посаду, оскільки ці відносини матимуть ключове значення для процвітання нашого міста», – заявив обраний мер.

Мамдані підтвердив, що спілкувався з губернаторкою Нью-Йорка Кеті Хокул щодо координації заходів у відповідь на потенційні загрози з боку адміністрації Трампа. Мер охарактеризував свою стратегію як превентивну, спрямовану на недопущення масового введення федеральних агентів ICE та підрозділів Національної гвардії до міста. 

У вересні Трамп заявляв, що планує ввести Нацгвардію до Нью-Йорка для наведення порядку зі злочинністю.

Трамп закликав жителів Нью-Йорка голосувати за Ендрю Куомо і заявляв, що його адміністрація продовжуватиме боротьбу зі злочинністю в місті у разі обрання Мамдані мером. Він також неодноразово висловлював погрози скоротити федеральне фінансування міста, якщо Мамдані стане мером. 

У листопаді Мамдані здобув перемогу на виборах мера Нью-Йорка, ставши наймолодшим градоначальником у XXI столітті та першим мусульманином на цій посаді.

Мамдані виступає за створення магазинів, де будуть доступні недорогі продукти харчування, заморожування цін на оренду житла в деяких районах міста та скасування плати за проїзд в автобусах.

Раніше стало відомо, що влада Нью-Йорка готується до вторгнення до міста частин Нацгвардії або ФБР. Після обрання мером міста демократа-соціаліста Мамдані в уряді Нью-Йорка побоюються, що президент США Дональд Трамп, який погрожує «розібратися» з Мамдані, може ввести до міста війська,.

Теги: США Нью-Йорк Дональд Трамп фінансування погрози Зогран Мамдані

