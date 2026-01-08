Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Франції знайдено мертвим російського журналіста

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Франції знайдено мертвим російського журналіста
фото: LP

Прокуратура відкрила провадження з метою встановлення причин смерті та з’ясування особи загиблого

Російський журналіст, який отримав притулок у Франції, був знайдений мертвим 6 січня біля свого будинку в Медоні, в департаменті О-де-Сен. Чоловік випав з вікна своєї квартири на сьомому поверсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

38-річний чоловік випав з вікна квартири на вулиці де ла Розера в Медоні. «На даному етапі перевага надається версії самогубства, але особистість жертви викликає питання. Адже цей чоловік був незалежним російським журналістом», – пише газета.

Чоловіку могли погрожувати смертю, повідомило джерело, близьке до розслідування. Прокуратура Нантера відкрила провадження з метою встановлення причин смерті та з’ясування особи загиблого.

У квартирі, яку чоловік ділив із сусідом, поліцейські знайшли стілець, поставлений перед вікном, та листи, написані російською мовою. Вони також виявили ліки у сміттєвому баку у квартирі.

До слова, 28 серпня 2016 року в Києві в квартирі на вулиці Костянтинівській був виявлений мертвим журналіст, засновник російського інформаційного агентства (РІА) «Новий Регіон» Олександра Щетиніна.

Читайте також:

Теги: смерть Франція росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни знищують фпв-дронами своїх, які здаються в полон, і це не один випадок
Росіяни б'ють по своїх дронами. Чому це відбувається?
5 сiчня, 12:25
Вирішальний етап війни попереду. Чи витримає Росія?
Вирішальний етап війни ще попереду
6 сiчня, 12:08
Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну
Атака на Одесу та Павлоград, заяви Трампа: головне за ніч
12 грудня, 2025, 05:48
Дмитрик отримав відзнаку свого батька, якою захисник був нагороджений посмертно
Онук Ірини Фаріон отримав нагороду за свого батька, який загинув на війні (фото)
18 грудня, 2025, 09:38
Усі обставини та причини події встановлюються
У Вінниці під колесами потяга загинула 18-річна студентка
19 грудня, 2025, 06:41
Феміда призначила лікарці чотири роки обмеження волі, але звільнила від відбування покарання
Смерть сина музиканта під час лікування зубів. Суд оголосив вирок анестезіологині
19 грудня, 2025, 17:24
Українські виробники молока втрачають позиції на узбецькому ринку
Україна майже зупинила експорт молочних продуктів до однієї країни: усе через РФ та Білорусь
25 грудня, 2025, 08:43
Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння
Тривають запеклі бої. Сили оборони Півдня повідомили про ситуацію в Гуляйполі
28 грудня, 2025, 17:58
Віктор Заглада був серед тих, хто у 1980 році здійснив перший організований виїзд киян до Москви
Пішов з життя легендарний фанат київського «Динамо» Віктор Заглада
6 сiчня, 15:18

Соціум

ЦПД: Росія поширює фейк про нібито домагання до українських дітей у ЄС
ЦПД: Росія поширює фейк про нібито домагання до українських дітей у ЄС
У Франції знайдено мертвим російського журналіста
У Франції знайдено мертвим російського журналіста
«Перевірив – працює». Залужний прийшов у паспортний сервіс у Лондоні (фото)
«Перевірив – працює». Залужний прийшов у паспортний сервіс у Лондоні (фото)
Лукашенко призначив своєму синові стипендію за «обдарованість»
Лукашенко призначив своєму синові стипендію за «обдарованість»
У США спалахнули протести після вбивства жінки співробітником імміграційної служби
У США спалахнули протести після вбивства жінки співробітником імміграційної служби
США відкриють кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ
США відкриють кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua