У Франції знайдено мертвим російського журналіста

Прокуратура відкрила провадження з метою встановлення причин смерті та з’ясування особи загиблого

Російський журналіст, який отримав притулок у Франції, був знайдений мертвим 6 січня біля свого будинку в Медоні, в департаменті О-де-Сен. Чоловік випав з вікна своєї квартири на сьомому поверсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

38-річний чоловік випав з вікна квартири на вулиці де ла Розера в Медоні. «На даному етапі перевага надається версії самогубства, але особистість жертви викликає питання. Адже цей чоловік був незалежним російським журналістом», – пише газета.

Чоловіку могли погрожувати смертю, повідомило джерело, близьке до розслідування. Прокуратура Нантера відкрила провадження з метою встановлення причин смерті та з’ясування особи загиблого.

У квартирі, яку чоловік ділив із сусідом, поліцейські знайшли стілець, поставлений перед вікном, та листи, написані російською мовою. Вони також виявили ліки у сміттєвому баку у квартирі.

До слова, 28 серпня 2016 року в Києві в квартирі на вулиці Костянтинівській був виявлений мертвим журналіст, засновник російського інформаційного агентства (РІА) «Новий Регіон» Олександра Щетиніна.