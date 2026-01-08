Головна Світ Соціум
ЦПД: Росія поширює фейк про нібито домагання до українських дітей у ЄС

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
ЦПД: Росія поширює фейк про нібито домагання до українських дітей у ЄС
РФ поширює фейки про домагання до українських дітей у ЄС
фото: скриншот з відео

Зазначається, що фейк має на меті дискредитувати українських біженців

Російська пропаганда поширює в мережі фейк про нібито домагання до українських дітей у європейських школах, імітуючи стиль публікацій Euronews. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО в Telegram.

Автори фейку заявляють про «понад 100 таких випадків за три місяці», а також те, що українські родини «бояться звертатися до поліції через ризик депортації».

ЦПД зазначає, що ця інформація відсутня на офіційних ресурсах Euronews і не має жодного підтвердження популярними джерелами.

«Фейк побудований за типовою схемою: емоційно чутлива тема, вигадана статистика, відсутність джерел та апеляція до авторитетного видання мають зобразити втрату підтримки України й українців за кордоном», – йдеться у заяві Центру.

Зазначається, що фейк має на меті дискредитувати українських біженців, створити паніку серед родин та підірвати довіру до європейських інституцій.

Крім того, пропагандисти намагаються сформувати образ ЄС як «небезпечного простору» для українців, де «у них немає прав».

Нагадаємо, у мережі зафіксовано активне поширення дезінформації, яку веде Росія, а також ресурси, замасковані під українські, з маніпуляціями щодо відключень електроенергії в Україні. Центр протидії дезінформації попереджає громадян про маніпулятивні та брехливі тези. 

ЦПД: Росія поширює фейк про нібито домагання до українських дітей у ЄС
ЦПД: Росія поширює фейк про нібито домагання до українських дітей у ЄС
У Франції знайдено мертвим російського журналіста
У Франції знайдено мертвим російського журналіста
«Перевірив – працює». Залужний прийшов у паспортний сервіс у Лондоні (фото)
«Перевірив – працює». Залужний прийшов у паспортний сервіс у Лондоні (фото)
Лукашенко призначив своєму синові стипендію за «обдарованість»
Лукашенко призначив своєму синові стипендію за «обдарованість»
У США спалахнули протести після вбивства жінки співробітником імміграційної служби
У США спалахнули протести після вбивства жінки співробітником імміграційної служби
США відкриють кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ
США відкриють кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ

