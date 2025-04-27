Польські та німецькі політики зганьбилися на похороні Папи

Шимон Головня робить фото під час прибуття польської делегації на похорон Папи

Політикам закидають неповагу до жалобної події

Спікера польського Сейму Шимона Головню, а також прем’єр-міністра німецької Баварії Маркуса Зьодера розкритикували за селфі у Ватикані перед похороном Папи Римського Франциска. Як інформує «Главком», про це пише польський TVN24 та німецький Tagesspiegel.

Фото Головні, який тримає телефон перед собою, нібито роблячи селфі, з’явилося в соцмережах пресслужби Ватикану Vatican News.

На ньому видно, як на похорон прибуває польська делегація – президент Анджей Дуда з першою леді, віцепрем’єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш і Головня, який у цей момент робить фото.

Це фото викликало критику серед польських політиків, які, зокрема, писали, що спікер Сейму «поводився, як старшокласник на екскурсії» і мав би бути серйознішим.

Сам Головня відповів, що «треба не мати сорому, щоб у такий момент вести політичну війну». Він також пояснив, що фотографував «не себе, а тих тисяч людей, що заповнюють площу Святого Петра».

Фото, яке нібито робив Головня фото: X/Szymon Hołownia

Водночас інші представники польської делегації публікували саме селфі. Зокрема, депутати Міхал Войцік та Роман Ґертих.

Міхал Войцік

Так само критику отримав і прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Зьодер. На фотографіях, зроблених перед похороном, той усміхається – саме це закидали йому як неповагу до жалобної події.

Роман Ґертих

Німецька політикиня та голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман сказала, що «селфі з похорону мають у собі щось справді непристойне».

Маркус Зьодер перед похороном Папи

«Похорон Папи – це не Октоберфест. Можна радіти, що Зьодер хоча б не тримає в руці шашлик», – додала вона.

Нагадаємо, у Ватикані офіційно завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом понтифіка було закрито під час урочистого обряду в соборі Святого Петра. Цей момент став кульмінацією триденної прощальної церемонії, яку відвідали близько 250 тисяч людей.

На площі Святого Петра у Ватикані зібралося близько 50 світових лідерів, 170 офіційних делегацій з усього світу, а також тисячі віруючих, щоб попрощатися з Папою Римським Франциском.

На церемонії були присутні світові лідери, серед яких президенти України Володимир Зеленський, США Дональд Трамп, Франції Еммануель Макрон, а також інші високопосадовці та монархи. Папа Франциск, який очолював Католицьку церкву протягом 12 років, помер 21 квітня у віці 88 років.

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.