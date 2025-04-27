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Польські та німецькі політики зганьбилися на похороні Папи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Польські та німецькі політики зганьбилися на похороні Папи
Шимон Головня робить фото під час прибуття польської делегації на похорон Папи
фото: X/Vatican News

Політикам закидають неповагу до жалобної події

 

Спікера польського Сейму Шимона Головню, а також прем’єр-міністра німецької Баварії Маркуса Зьодера розкритикували за селфі у Ватикані перед похороном Папи Римського Франциска. Як інформує «Главком», про це пише польський TVN24 та німецький Tagesspiegel.

Фото Головні, який тримає телефон перед собою, нібито роблячи селфі, з’явилося в соцмережах пресслужби Ватикану Vatican News.

На ньому видно, як на похорон прибуває польська делегація – президент Анджей Дуда з першою леді, віцепрем’єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш і Головня, який у цей момент робить фото.

Це фото викликало критику серед польських політиків, які, зокрема, писали, що спікер Сейму «поводився, як старшокласник на екскурсії» і мав би бути серйознішим.

Сам Головня відповів, що «треба не мати сорому, щоб у такий момент вести політичну війну». Він також пояснив, що фотографував «не себе, а тих тисяч людей, що заповнюють площу Святого Петра».

Фото, яке нібито робив Головня
Фото, яке нібито робив Головня
фото: X/Szymon Hołownia

Водночас інші представники польської делегації публікували саме селфі. Зокрема, депутати Міхал Войцік та Роман Ґертих.

Міхал Войцік
Міхал Войцік

Так само критику отримав і прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Зьодер. На фотографіях, зроблених перед похороном, той усміхається – саме це закидали йому як неповагу до жалобної події.

Роман Ґертих
Роман Ґертих

Німецька політикиня та голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман сказала, що «селфі з похорону мають у собі щось справді непристойне».

Маркус Зьодер перед похороном Папи
Маркус Зьодер перед похороном Папи

«Похорон Папи – це не Октоберфест. Можна радіти, що Зьодер хоча б не тримає в руці шашлик», – додала вона.

Нагадаємо, у Ватикані офіційно завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом понтифіка було закрито під час урочистого обряду в соборі Святого Петра. Цей момент став кульмінацією триденної прощальної церемонії, яку відвідали близько 250 тисяч людей.

На площі Святого Петра у Ватикані зібралося близько 50 світових лідерів, 170 офіційних делегацій з усього світу, а також тисячі віруючих, щоб попрощатися з Папою Римським Франциском.

На церемонії були присутні світові лідери, серед яких президенти України Володимир Зеленський, США Дональд Трамп, Франції Еммануель Макрон, а також інші високопосадовці та монархи. Папа Франциск, який очолював Католицьку церкву протягом 12 років, помер 21 квітня у віці 88 років.

Як відомо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папу Франциска поховали у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

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Теги: Польща Німеччина міністр Папа Римський селфі похорон

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